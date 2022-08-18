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社會 社會焦點 保障人權

史上快落網！偷宮廟功德箱笨賊20秒被逮　因為派出所就在旁邊

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名大膽竊嫌，潛入頭屋鄉明德水庫旁邊的明德宮竊取香油錢，沒想到下手行時被廟方人員發現，廟方人員邊報警邊制伏竊嫌，由於派出所距離宮廟不到50公尺，警察20秒就抵達現場，原來竊嫌沒有錢繳罰單，竟跑到宮廟偷香油錢。

▲▼竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這起偷香油錢遭活逮發生在7月下旬，警方調查發現，45歲盧姓嫌犯因為沒有錢繳罰單，臨時起意至頭屋明德地區宮廟內偷取香油金，卻沒料到廟方工作人員警覺性很高，隨時注意陌生人參拜情形，一下子就發現盧某行竊逮。

廟方人員也表示，該廟大部分都是鄰近居民參拜，對陌生面孔都會特別留意，果然嫌犯就對廟內功德箱下手，廟方第一時間報警請明德派出所派員協助，由於派出所就在宮廟門口不到50公尺，員警及附近熱心民眾不到20秒就抵達現場，將竊嫌逮捕歸案。

警方也隨即在盧嫌身上查獲黏膠釣魚線等犯案工具，盧嫌也百口莫辯、當場坦承犯行，全案依涉竊盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

▲▼竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼竊嫌到派出所旁50公尺宮廟偷香油錢，被廟方人員發現，20秒鐘就落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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