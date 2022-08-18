全球暖化害颱風減少！鄭明典曝「2不利趨勢」：強颱比例將提高

▲今年都沒有颱風影響台灣，可能影響用水情況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

已接近8月尾聲，今年夏天卻仍未有颱風影響台灣，中央氣象局統計，今年將挑戰64年來最晚發颱風警報的紀錄。氣象局長鄭明典表示，受到全球暖化影響，未來颱風數量有減少的趨勢，且減少的多是強度較弱的颱風，剩下來的則是強度較強的颱風，也因此影響台灣的颱風都將是強度高的颱風。

今年颱風遲遲不來，部分地區已出現缺水情況，鄭明典表示，根據統計，全台至少有三分之一的用水量是來自颱風帶來的降雨，因此颱風不來，在用水上的確是要節省一點，至於是否重演2020乾旱危機，他則說，這還得觀察其他影響因素才能判斷。

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▲氣象局統計近64年來，最晚的首發颱風警報，今年將挑戰64年來最晚發颱風警報的紀錄。（圖／氣象局）

鄭明典表示，颱風不來的主因還是太平洋高壓勢力過強，這也符合長期預報結果，全球暖化的情況下，高壓越來越強、颱風越來越弱，且氣候變遷的研究也指出，未來颱風數量有減少的趨勢，跟現在看到的趨勢蠻一致的，值得長遠規劃考慮。

不只颱風數量減少，鄭明典表示，強颱比例也會相對增加，由於未來颱風數量減少，而減少的多是強度較弱的輕颱，剩下來的就是強颱、中颱等強度較高的颱風，等於一旦有颱風，出現強颱的機率就會比以前更高，也因此對台灣天氣影響會更劇烈。

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