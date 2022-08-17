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20歲水電工兼職車手「賺400元就被抓」！悽慘代價曝光

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳姓水電工兼職車手，只賺400元就被抓。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市20歲的陳姓水電工為了賺外快，加入詐騙集團擔任「車手」，與未滿18歲的林姓學弟一起提款，結果只做一次、賺到400元就被抓，最後被依照共同犯詐欺取財罪判1年3個月有期徒刑，不但原先的工作丟了，還要進監獄，得不償失。

根據判決書內容，陳男本業是水電工，月收入約為5、6萬元，去年3月透過朋友介紹，加入詐騙集團，擔任車手來賺取外快。

陳男與小一屆、未滿18歲的林姓學弟一起行動，同年3月11日晚間9點左右，前往某間超商提領1萬元贓款，接著又到約定地點，將贓款交給詐騙集團的「上手」，一共獲得400元報酬，約為贓款的4％。

▼陳姓水電工與學弟一起當車手，領一次錢就被抓。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

陳男事後被循線逮捕，落網後坦承犯行。法官審理後認為，陳男已經成年、四肢健全，卻不透過正常管道謀取生活所需，成為詐騙集團的幫兇，導致他人財產受到侵害、難以追償，重創人與人之間的信任基礎，也助長詐騙集團猖獗與興盛，產生的危害非輕。

雖然陳男有悔意、犯後態度尚可，並非毫無悔悟之心，但法官認為，陳男法制觀念淡薄、價值觀偏差，且至今仍未與被害人和解、賠償損失，因此依照共同犯詐欺取財罪，判處1年3個月有期徒刑，同時沒收400元犯罪所得，全案仍可上訴。

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