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百萬「銀龍魚」暴斃！飼主忍痛清蒸　含淚吃下肚大讚：好嫩

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一男子養了3年的銀龍魚近日突然死亡，看著魚缸難掩悲傷。他透露，由於機器發生故障，換水換新設備仍沒能救回這條魚。他詢問漁友如何處理，對方建議「清蒸」。隨後，男子將銀龍魚處理乾淨開始清蒸，還強調要多放蔥絲，吃時含淚直誇肉質鮮嫩。　

▲▼銀龍魚暴斃，飼主含淚清蒸吃掉。（圖／翻攝自影片）

▲銀龍魚暴斃，飼主含淚清蒸吃掉。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，該飼主在3年前買了一條小銀龍魚，買來的時候只有十多公分長。經過3年的精心飼養，好不容易養到了3、40公分的長度，結果因為抽水馬達出了問題，這條銀龍魚竟然死了，這讓他傷心不已。

飼主稱，在魚還沒死的時候，他趕緊換了抽水馬達，也換了水，但還是沒能救回這條魚。他詢問漁友該怎麼辦？結果對方建議，「清蒸」！

隨後，該飼主一邊處理銀龍魚一邊說道，「這可能是我吃得最貴的一道菜了」，同時強調要多放蔥絲。在嘗了一口後，他直誇肉質鮮嫩。

▲▼銀龍魚暴斃，飼主含淚清蒸吃掉。（圖／翻攝自影片）

▲銀龍魚是名貴的觀賞魚之一。（圖／翻攝自影片）

據了解，銀龍魚因其泛閃金屬光澤如盔甲般的鱗，和鮮艷的顏色及威風凜凜的儀態而備受矚目，成為名貴的觀賞魚之一。有網友表示，曾有銀龍魚甚至賣到了30萬元人民幣（約新台幣133萬元）。

▼飼主含淚清蒸吃掉。（圖／翻攝自影片）

▲▼銀龍魚暴斃，飼主含淚清蒸吃掉。（圖／翻攝自影片）

對此，網友們留言稱，「這也行？我家龍魚死了後，我們在樹底下挖坑給埋了，看到你的操作，我竟然有點後悔了」、「這樣一來，它的肉體和靈魂，滋養了你身上的細胞。你們自此，融為一體，永不分離，他在你的身體裡，重生了」、「我家也是，停電了銀龍死了，心痛很久，我兄弟捨不得半夜三更清蒸他一個人吃，我都不敢看，趕緊進屋心裡相當難過」。

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