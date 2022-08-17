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嘉義火車站「施工誤敲」！地下道坍塌　王惠美轟：只用帆布封

▲▼鐵道局施工不慎 王美惠憂後續安全機制不足 已要求加速處理 。（圖／立委王美惠辦公室）

▲鐵道局包商施工不慎，立委王美惠憂後續安全機制不足要求加速處理 。（圖／立委王美惠辦公室）

記者翁伊森／嘉義報導

配合嘉義鐵路高架化工程，嘉義車站正在進行前置工程，但施工廠商於8月15日上午進行後站附近地下障礙物敲除時，不慎誤敲導致地下道天花板坍塌，立法委員王美惠今(17日)前往車站關心。

▲▼鐵道局施工不慎 王美惠憂後續安全機制不足 已要求加速處理 。（圖／立委王美惠辦公室）

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王美惠指出，雖然此次意外未波及到旅客，但發生如此重大公共安全事件後，鐵道局後續應建立完善之安全管理機制，今日在現場，只看到廠商用帆布將坍塌處封起，警告標誌不明顯，也未有工作人員引導旅客，更不見後續立刻改善工程作業。此刻正逢暑期旅遊旺季，民眾攜家帶眷出遊，如造成民眾誤闖，或後續碎石繼續掉落，誤傷民眾，後果不堪設想，已要求鐵道局立即改善。

▲▼鐵道局施工不慎 王美惠憂後續安全機制不足 已要求加速處理 。（圖／立委王美惠辦公室）

王美惠表示，嘉義車站每日進出最高可達到近1萬5千人次，公安事件事發至今已2天，鐵道局還未完成相關初步檢討，王美惠也質疑，施工廠商對現場狀況及站體結構，沒有謹慎掌握及通盤了解才因此釀災。鐵道局應迅速責成廠商強化施工安全，發生公安危險區域要加強巡防，避免民眾進入，本次公安事件必要時應對廠商究責追償。

王美惠說明， 嘉義站區正進行站區軌道改設，天橋改建及人行地下道管線遷移等前置工程，俟相關工程完成後，隨即進場施作車站主體工程。現台鐵預定自111年9月15日起，永久封閉第2月台至後站部分，拆除站內人行地下道，旅客改道由站內跨站天橋通往後站。後續將請臺鐵局研商，如何維持人行動線順暢、導引旅客乘車。王美惠要求，未來嘉義車站工程，施工品質與民眾安全之間，皆要取得平衡，相關單位除了謹慎監督，更要以確保旅客安全為首要考量。

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