嘉市打卡新熱點！車站前沉睡大白熊、檜意生活村入列

▲嘉義市火車站前沉睡大白熊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020迎新春，農曆新年開始倒數，嘉義市政府為了新年新氣象特別打造了幾處隱藏版新春限定景點，讓民眾趁著長長連假，趕緊把這些最新打卡熱點放入口袋名單，感受一下年味十足、美景百放、創意萬點的嘉義市！

▲高鐵嘉義二樓日式小屋。（圖／記者翁伊森翻攝）

第一站來到嘉義高鐵站2樓的日式小屋，高掛著「歡迎來嘉義市走春」字樣，意味著回家如同回嘉。市府表示，嘉義市很多好吃好玩，具有代表性的就是檜意森活村，從木造建築的概念出發，打造日式風格的感覺，不管是站著、坐著都好拍，藉此也希望讓每位返鄉遊子，或是來旅行的遊客，一出高鐵閘門，就能立刻感受到滿滿的人情味，也因為這樣的設計，透露著來到嘉義市隨時都能悠閒漫步的喝茶聊天、享受片刻。

除了高鐵車站外，嘉義火車站也是市區經典地標，一出車站就會看見沉睡大白熊身影，化身新春喜氣版沉睡白熊，白白胖胖的外貌加上睡眼迷濛的樣子真的超級討拍，早早就成為親子、情侶，甚至閨蜜的最夯打卡熱點！夜晚燈光點亮嘉義市政府大門，搭配今年設計的鼠來寶春聯，左右兩側還有彩虹圓燈，濃濃的年節喜氣味更是加分。

▲嘉義市政府燈海。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市北香湖公園、嘉義公園及中正公園，經過也有小驚喜，除了燈飾妝點之外，還放上「CHIAYI CITY HAPPY NEW YEAR」純白色英文字樣，顯得格外簡約，保證吸引不少網美目光。而蘭潭風景區，除了有大家熟知的特色地標「月影潭心」，市府更特別從春節期間在對面的泛月廣場，打造一座「2020 235」花草牆，邀請大家2020一起愛上我、愛上嘉義市！

觀光新聞處張婉芬處長表示，農曆春節將至，嘉義市政府特地在今年設計了許多創新、創意兼具的新春秘境，不管你是搭高鐵或火車，出了站明顯感受到嘉義市的熱情，另外市區也同樣多了幾處2020新春限定打卡熱點，走春之餘，也歡迎大家一起來捕捉嘉義市的美。

嘉義市新春限定景點 影片連結 https://youtu.be/qex5t2vceL4

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