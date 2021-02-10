　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義車站前科技執法啟用　汽機車及行人違規全都拍

▲▼ 車站前科技執法正式啟用 警察局呼籲市民注意遵守 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義車站前科技執法正式啟用 ，警察局呼籲市民注意遵守 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局在中山路與林森西路口及中山路與中正路口各設置1套多元違規取締系統，該設備除原有超速、闖紅燈照相取締功能外，更配置有球型攝影機針對違規迴轉及汽機車不停讓行人等違規行為全天候蒐證取締，啟用當天蒐證違規車輛計205件，其中以闖紅燈143件、違規迴轉33件、超速24件、汽車行經行人穿越道未停讓行人先行5件。

▲▼ 車站前科技執法正式啟用 警察局呼籲市民注意遵守 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲闖紅燈。（圖／記者翁伊森翻攝）

統計該二處路口於109年12月底設置完成測試至110年1月31日止，測試期間每日違規平均為592件，與執法首日蒐證違規車輛205件比較，減少387件，降低幅度65.3％，雖有明顯降低情形；惟仍有部分民眾疏忽或心存僥倖違規。因此，警察局再次提醒民眾行經路口應減速慢行及多停讓行人，以營造更安全的用路環境；另不停讓行人先行之蒐證取締認定原則，是以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，也請市民朋友注意遵守。

▲▼ 車站前科技執法正式啟用 警察局呼籲市民注意遵守 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲超速違法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局局長黃建榮表示，農曆春節連續假期將自110年2月10日(星期三)起至2月16日（星期二）止為期7天，預估春節連假期間將有龐大之返鄉或旅遊人(車)潮，尤其是中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路、嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞現象；呼籲民眾配合警方交通指揮及疏導，且防疫期間亦請民眾保持社交距離，佩戴口罩、勤洗手。

蜜紅色「大同電鍋」實在太美！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
網抓1點指雞排妹「政治操作」　釣出本尊怒回應
帽T妹「刮中10萬」彩券丟著就走　結局曝光
雷雨帶觸陸！「大片雲雨帶」襲台　今晚起全台都有雨
「狠愛演」牛排兒子出生了！老婆妮妮報喜
沒買台積電照樣賺爆！大學生玩投資「報酬100%」半年150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義車站前科技執法啟用　汽機車及行人違規全都拍

巡邏守望驚見「幽靈馬車」　佳里暖警義助身障人士展愛心

彰化「火雲掌伯」現身！榕樹下煎餅傳香50年　無敵CP值1片5元

4700元生活費放舊衣...過年大掃除丟回收箱　東警合力找回

台南市一分局義警中隊長王正坤醫師　 慰問一分局員警贈春節加菜金

全新面貌迎新春！知本森林遊樂區初一開放　祈福許願贈好禮

台東大南溪上游形成堰塞湖！評估雖無立即危險　籲民衆暫勿進入

武氏雲疫情影響轉職推家鄉粽　滿足在台新住民口慾

因應春節高運量　鐵警提升雙鐵防疫層級

國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

嘉義車站前科技執法啟用　汽機車及行人違規全都拍

巡邏守望驚見「幽靈馬車」　佳里暖警義助身障人士展愛心

彰化「火雲掌伯」現身！榕樹下煎餅傳香50年　無敵CP值1片5元

4700元生活費放舊衣...過年大掃除丟回收箱　東警合力找回

台南市一分局義警中隊長王正坤醫師　 慰問一分局員警贈春節加菜金

全新面貌迎新春！知本森林遊樂區初一開放　祈福許願贈好禮

台東大南溪上游形成堰塞湖！評估雖無立即危險　籲民衆暫勿進入

武氏雲疫情影響轉職推家鄉粽　滿足在台新住民口慾

因應春節高運量　鐵警提升雙鐵防疫層級

國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制

小年夜出勤　永和警倒在派出所門口無呼吸！醫裝葉克膜：心沒跳動

回家驚見「喵工沙灘」！　2萌橘超Chill躺沙翻滾：奴才一起嗎？

靈活阿公「敏捷點加滿」陪喵孫玩躲貓貓　網笑：反應神經被激活

除夕「國道5大地雷」路段出爐！國5早上8點開始連塞8小時

裝2柵門防逃家！　精明二哈「神越獄」網看傻：誰說牠傻？

遊隼緊抓「綠色鸚鵡」回巢大啖　網友不敢看：大自然的殘酷

熱炒店驚見「一條虎皮蛋糕」　爐台加熱笑翻網：這盤怎麼賣

快訊／永和巡佐裝葉克膜搶救　侯友宜第一時間打給慈濟醫院

怕貓餓到！她貼心準備桶裝把費　回鄉前遭胖橘「整罐打爆」

蔡英文小年夜發表談話拜早年　願團結扭轉疫情、保持民主信念挺香港

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

網路聲量與好評影響力調查黃偉哲榮登好感王

善用南北乾雜貨　輕鬆料理美味年菜

瑞士男搭火車遺失皮夾　他撿到送警招領找到失主

台南市小內閣戴謙接任副市長

大南溪上游形成堰塞湖　民衆暫勿進入

新北春節路邊停車位調整收費時段

彰化火雲掌伯現身！榕樹下煎餅1片5元CP值完勝

國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制

大溪木博館「來自大溪的禮物」新展

南瀛綠都心永康公園美不勝收

府城消防員穿越時空當「更夫」報平安

4700元丟回收箱　東警合力找回

全新面貌迎新春　知本森林遊樂區初一開放

桃園市區公車718　農曆年後通車

更多熱門

相關新聞

歸仁警分析整合平台建功緝獲連續竊盜犯

歸仁警分析整合平台建功緝獲連續竊盜犯

台南市歸仁分局轄自2021年1月陸續發生9件店家遭破壞侵入竊盜案，經調閱監視器發現犯嫌均以步行方式徒手行竊，行竊過程均戴手套，除擴大調閱範圍外，另要求各所針對熱時熱點加強巡邏，並針對犯嫌特徵加強盤查，透過「各類案件分析整合平台」，發現張姓男子符合犯嫌特徵，將其查獲依法擴大偵辦。

海洋自造者計畫　全德學童手工造舟遨遊大海

海洋自造者計畫　全德學童手工造舟遨遊大海

黃建榮接任嘉市警局長

黃建榮接任嘉市警局長

北宜公路一年800件車禍...警實施「全線區間測速」！

北宜公路一年800件車禍...警實施「全線區間測速」！

科技執法新增2地點　2年開出罰單數近4萬

科技執法新增2地點　2年開出罰單數近4萬

關鍵字：

科技執法嘉義火車站黃建榮

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

快訊／頑GAME突宣告解散！

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面