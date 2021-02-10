嘉義車站前科技執法啟用　汽機車及行人違規全都拍

▲嘉義車站前科技執法正式啟用 ，警察局呼籲市民注意遵守 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局在中山路與林森西路口及中山路與中正路口各設置1套多元違規取締系統，該設備除原有超速、闖紅燈照相取締功能外，更配置有球型攝影機針對違規迴轉及汽機車不停讓行人等違規行為全天候蒐證取締，啟用當天蒐證違規車輛計205件，其中以闖紅燈143件、違規迴轉33件、超速24件、汽車行經行人穿越道未停讓行人先行5件。

▲闖紅燈。（圖／記者翁伊森翻攝）

統計該二處路口於109年12月底設置完成測試至110年1月31日止，測試期間每日違規平均為592件，與執法首日蒐證違規車輛205件比較，減少387件，降低幅度65.3％，雖有明顯降低情形；惟仍有部分民眾疏忽或心存僥倖違規。因此，警察局再次提醒民眾行經路口應減速慢行及多停讓行人，以營造更安全的用路環境；另不停讓行人先行之蒐證取締認定原則，是以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，也請市民朋友注意遵守。

▲超速違法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局局長黃建榮表示，農曆春節連續假期將自110年2月10日(星期三)起至2月16日（星期二）止為期7天，預估春節連假期間將有龐大之返鄉或旅遊人(車)潮，尤其是中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路、嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞現象；呼籲民眾配合警方交通指揮及疏導，且防疫期間亦請民眾保持社交距離，佩戴口罩、勤洗手。

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