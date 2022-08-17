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女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

▲。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO認為是女友感情史豐富，才會不懂得珍惜。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫xframe）

實習記者廖翊慈／綜合報導

男女交往時愛情觀合不合很重要。一名剛失戀的男網友表示，本來以為很懂自己的女友會和他穩定交往，沒想到在一起沒多久，就被女方提分手，因為女友曾交過10任男友，覺得對方對待感情，就像換新包包一樣不懂得珍惜，讓他感嘆交女友真的不要找情史豐富的人。不過網友看了他的言論直批，「跟交過幾任沒關係，是適不適合的問題吧！」

一名男網友在Dcard上以「女友真的不要找交過太多任的」為題寫下，表示前陣子交了一名女友，「她說她交過十任，想也知道當然不止」，果然女生很懂他的心思，讓他一度認為兩人可以有段長久的愛情，怎料交往沒多久後，女方向他提出分手。

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原PO認為女友對感情不懂得珍惜，換男友就像換包包一樣，沒多久看膩，就換新的，感嘆「或許是她看太多男生了吧！女友真的不要找交過太多任的。」

▲。（示意圖／Unsplash）

▲不少網友認為，單純是兩人愛情觀不合而已。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文一出，不少網友安慰並真心祝福他，未來能找到更適合自己的女友，「別灰心，會有人珍惜你」、「至少她很誠實，沒戴你綠帽」、「真心祝福你能遇到適合自己的人」、「要看人，交過多不代表就是爛、渣，經歷得多越知道自己要的是什麼，大家都是在找最適合自己的人」。

不過有更人點出，這段感情中沒有人做出違背道德的事，那或許只是「兩人不適合」而已，「有沒有可能因為交往任數比較多，所以知道自己適合怎樣的人，不適合就快閃了」、「我交過12任，跟現任男友穩定快4年了，我們一直珍惜彼此，所以跟交過幾任到底有啥關係」、「男友交往過25任，超懂女生的心，但很珍惜我們的感情，懂不懂珍惜好像跟交過幾任無關」、「早早就選擇離開你，可能發現了什麼不適合吧，長痛不如短痛不耽誤彼此」、「男女生都一樣，當然交過很多任也知道自己要什麼，磨合不了就果斷分手」、「價值觀不適合就分手，沒必要一直拖，期待對方有改變」。

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