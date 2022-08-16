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營造小開嫌棄「女友爸是漁夫」收1箱禮物怒：故意整我！反遭網狂轟

▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

▲原PO收到一大箱魚。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

記者施怡妏／綜合報導

感情維持不易，情侶之間最重要的就是「誠信」，一名家裡做營造商的男網友表示，不滿女友沒有坦白爸爸是漁夫，兩人大吵一架，足足冷戰了11天，後來小倆口才和好，上週假日去女友家吃飯，離開時女友爸爸給了他一箱東西，打開一看竟然是滿滿的魚，讓他很傻眼，「是不是故意整我」，貼文遭到許多網友砲轟。

男網友在臉書「匿名2公社」發文，和女友交往5個月，最近才知道女友爸爸是漁夫，家裡有3艘船，事後詢問女友為何沒有坦白，對方卻一直鬼打牆質問，「我爸爸是什麼職業很重要嗎？」他一氣之下回嘴，「我爸是營造商，若我家人知道妳爸是捕魚的，有可能會同意我們交往嗎？」

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兩人因此大吵一架，足足冷戰11天，原PO後來聽了許多好友的建議，原諒了女友，沒想到上周假日到女友家吃飯，離開時女友爸爸拿了一箱紙箱給他，回家後打開一看，竟然是滿滿的馬頭魚，「我打開整個傻眼，我真懷疑她是為了上次吵架的事，故意整我」。

貼文一出，網友一面倒指責原PO身在福中不知福，「這是好魚欸」、「分手啊！她值得更好的男人」、「你到現在還不明白，這箱魚價值最少5000元以上，我看你還是分手好了，你打從心底瞧不起漁夫」、「如果她家真的有好幾艘船在跑，經濟能力絕對不會輸你家，甚至可能甩你幾條街」、「我爸說吃魚會聰明，這箱是給你長智慧的」、「很多魚，已經暗示你是多餘的了」。

還有網友指出，這一箱價值不斐，「這尺寸的紅馬頭魚，菜市場最低等級一條大約300就有了，餐廳價當然更高，不過這半箱市價隨便也有7、8千，看的出來女方家長很看重男方」、「這魚只能用釣的，難網到，一尾約千元，吃米不知米價」。

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