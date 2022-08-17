快訊／雷雨區擴大！11縣市「大雨特報」半個台灣都有雨

記者李宜秦／台北報導
午後熱對流發展旺盛，今日午後雷雨範圍較廣，中央氣象局發布大雨特報，雷雨範圍再度擴大，11縣市都將有大雨，民眾外出務必留意天氣變化。
▲11縣市大雨特報。（圖／氣象局）
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氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１７）日苗栗、雲林以南地區及桃園至臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
記者李宜秦／台北報導
午後熱對流發展旺盛，今日午後雷雨範圍較廣，中央氣象局發布大雨特報，雷雨範圍再度擴大，11縣市都將有大雨，民眾外出務必留意天氣變化。
▲11縣市大雨特報。（圖／氣象局）
氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１７）日苗栗、雲林以南地區及桃園至臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
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