快訊／雷雨區擴大！11縣市「大雨特報」半個台灣都有雨

高雄高醫今（17）日上午10點多，一名不知名槍手闖入醫院候診間內，對著正在候診的56歳男子「行刑式槍決」，近距離朝頭部、右胸開2槍，被害人經搶救後已宣告不治。國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸市長陳其邁，之前才自豪說高雄改善槍擊比例是六都第一，結果剛剛就發生槍擊案，最近的高雄一點都不平靜，人民一點都不心安。