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畢業即就業！　台東縣府媒合原專班畢業生成為文健站照服員

▲台東縣府首次媒合原專班應屆生成為文健站照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府首次媒合原專班應屆生成為文健站照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「畢業即就業」台東縣政府今年首次媒合開放文健站服務員名額，由原民處與台東大學高齡健康與照護管理原住民專班合作，遴選6名應屆優秀畢業生到文健站服務，包含麒麟、高坡、巴布麓、南王、泰安及賓朗等6個文健站，喜迎原住民青年生力軍進駐文健站加入照顧長者的服務行列，薪資待遇比照文健站照服員，創造青年就業，留住青年人才在地服務，與強化文健站服務雙贏新模式。

台東縣政府表示，推動運動暨延緩失能照護方案與懷舊照護方案計畫已分別執行3年及2年，就長遠而言，除了有前瞻性的執行規劃與支持資源的挹注，更需要第一線深入文健站的照服員穩定且長期的參與。

原住民族行政處長方銘總指出，今年度的青銀共學計畫首次提供就業機會，讓學生不僅在學校學習專業知識外，更讓他們在學時利用課餘時間在文健站實際服務長者，將基礎能力扎穩後才放心把長者交給他們，也相信學生們的加入可以為文健站注入新活力，長者的傳統智慧加上學生創新的想法，讓世代差異轉為驚喜的火花，也讓原住民族文化及語言得以延續傳承，共同為推動各項原住民族政策貢獻智慧與心力。

為原專班學生打造專屬培訓課程，自111年1月開始至6月，透過在學時所學的長者照護管理應用實務，規劃體適能、懷舊、食療等延緩失能課程。新世代的創新思維與科技熟悉度，在設計文健站相關活動、收集與彙整地方知識等皆有極大的助力。工作內容含括文健站系統登打、站內外環境清潔、設備維護、菜單設計、核銷作業、送餐服務等，全方位提供長者服務。

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