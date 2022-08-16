耕元盃棒球賽今開打　32支球隊拚冠軍

▲耕元盃棒球賽今開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

耕元盃棒球賽是由台東前縣長陳建年，為了紀念父親陳耕元校長，在1985年所創辧，至今邁入第11屆了。今年耕元盃棒球賽，共有32支球隊(少棒16隊、青少隊16隊)於8/16至8/19分別在台東縣棒球村第一棒球場和第二棒球場、賓賜棒球場、台東縣慢壘球場、卑南國小等5處球場開打。

擔任台東縣體育會棒球委員會主任委員、現任立法委員陳瑩表示，今年除了頒發冠亞季軍獎金之外，也將額外頒發冠軍隊及個人獎的每1位球員拖拉式滾輪棒球裝備包，大大的背包裡可以裝下棒球、球棒、手套、球鞋、換洗衣物等裝備。因為在每次看到小朋友背著笨重的裝備，征戰各個大大小小球場，甚是辛苦，更擔心重裝之下有礙發育，於是有了贈送棒球小將可拖拉式的滾輪棒球裝備包的想法，讓球員們可以輕鬆、方便帶著裝備到各地比賽。

除此之外，球場上的觀眾，是一場球賽裡不可或缺的重要元素，因此大會特別設置了啦啦隊獎，鼓勵觀眾或親友團到場觀賽，為球員加油打氣。在眾多球隊中，由各球場裁判們針對每一場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得1頭「冠軍豬」。4天的賽事過程，也將透過FB「大哥的棒球比賽直播粉絲頁」、「胡爸的棒壘球比賽專頁」由家長與球員輪翻直播，好讓無法到場的球迷或是愛好棒球的人士，透過FB直播平台掌握賽事動態。