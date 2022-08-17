快訊／10天2起！男爬高雄柴山「墜落山溝」　救起無生命跡象

▲高雄柴山又傳72歲老翁「墜落邊坡」，救起時無生命跡象，送醫搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

10天內2起！繼7日發生一名女子在高雄柴山摔落死亡後第10天，今（17）日上午，柴山好漢坡往中心停及四棵榕的方向又傳出有人摔落受傷。初步了解，72歲的夏姓男子今早與友人爬山時，在北好漢坡不慎墜落山溝，警消及救難人員合力以吊掛方式拉起，但夏男救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救。

▲▼警消上午獲報有人墜落邊坡受傷，立即通報線上警網前往查處，警消及救難人員於12:52發現傷者。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消上午獲報有人墜落邊坡受傷，立即通報線上警網前往查處。初步了解，72歲的夏姓男子今早與友人一同前往爬柴山，在北好漢坡不慎墜落邊坡。警消及救難人員於12:52發現傷者，合力以吊掛方式拉起，進一步接觸發現傷者頭部及身體多處受創，已無生命跡象，仍緊急送醫搶救。

▲林姓女登山客已經被救起，不過已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，高雄柴山7日才剛發生一名女登山客在「鳥瞰高雄觀景平台」摔進鐘乳石洞內，當時消防隊在龍泉寺登山口設立前進指揮所，總共出動5車12人上山搜救。2個小時後發現發現56歲林姓女登山客，疑似昏迷卡在峭壁上頭，目前特搜人員已經將人救起，但已經沒有呼吸心跳，緊急送醫後不治。

沒想到才過10天，高雄柴山又傳出登山客跌落意外。警方呼籲，近日鼓山地區偶有降雨，部分路段濕滑，請山友提高警覺，且務必結伴小心慢行。