熱浪狂襲水庫沒水了！英沒頂教堂遺址再現　居民探險竟尋得文物

▲雷迪鮑爾水庫經常發生因乾旱而導致水位下降的事件。（資料圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

正在經歷百年大旱的英國，整個7月份都鮮少下雨，以至於水位迅速下降。英格蘭德貝郡（Derbyshire）20世紀40年代就因建造雷迪鮑爾水庫（Ladybower）而被淹沒的德溫特村（Derwent），最近因為水庫水位驟降，導致村內建築再次曝光，其中有名的Derwent Woodlands教堂也重新浮出了水面。

綜合BBC與《鏡報》報導，當地居民威斯特曼（Terry Westerman）17日途徑雷迪鮑爾水庫時，意外發現水庫的水位已驟降了不少，導致原本被淹沒的德溫特也開始顯露出它原本的模樣，人們開始看得見常年沉在水面之下的村內建築和有名的Derwent Woodlands教堂的塔尖。

Ruins of 'lost church' exposed at Ladybower Reservoir https://t.co/YFaH73IUvD — BBC News (UK) (@BBCNews) August 16, 2022

威斯特曼告訴BBC，「我在這裡發現了一兩件文物，雖然它們並不是什麼富有價值的東西，但它們是被德溫特村遺留下來的產物，我撿到了一個鐵塊，它看起來像是個陳舊的門鉤。」

▲過去，雷迪鮑爾水庫在注水時，會逐漸淹沒Derwent Woodlands教堂。（圖／翻攝自維基百科）

事實上，這並不是當地首次因為乾旱，導致老村莊和教堂浮出水面。在2018年的炎夏，雷迪鮑爾水庫就因為水位下降，讓德溫特村被暴露在水面之外，引起不少遊客前去參觀。當時，有一名男子被困在村莊廢墟的泥漿之中，導致當局不得不派出救援隊將其救出，而且當地還有不少老建築被遊客破壞。

水務公司Severn Trent聲稱，受熱浪襲擊影響，英格蘭目前正在經歷近百年來最乾旱的7月，雷迪鮑爾水庫的水量截至8月8日，已僅剩54.5%，敦促民眾務必要節約用水。