重慶境內長江水位下降　3座600年摩崖石龕完整露出江面

記者魏有德／綜合報導

重慶連日旱情，境內長江流域水位明顯下降，位於巴南區雙河口鎮五台村附近的江心島礁上，距今近600年的3龕明清摩崖造像完整露出水面。重慶市文物考古研究院等相關部門接獲消息後趕赴現場，相關人員勘探後發現該造像雕刻精美，具極高的文物價值。

▲重慶發現距今約600年的3龕明清摩崖造像。（圖／翻攝央廣網，下同）

《央廣網》報導，由於長江水位回落，常年被淹沒的佛爺梁（礁石名稱）摩崖造像近日露出江面。8月11日上午，重慶市文物考古研究院、巴南區文化遺產保護中心工作人員登上快艇，實地打探了佛爺梁摩崖造像出水情況。

工作人員目測，佛爺梁的灰色礁石座落在江水中，露出江面部分約有7公尺高，摩崖石刻造像位於長江佛爺梁礁石最高處，造像坐東向西，共3龕造像。

據了解，該摩崖造像頂端石頭上有三龕造像，中間主尊是一僧像，結跏趺坐於仰蓮座上，高度約95公分左右，僧像兩側各有一座小龕，值得注意的是，這兩個小龕從造像、服飾上來看，或為道教的造像。

重慶市文物考古研究院副研究員牛英彬表示，「摩崖造像位於長江江心礁石上，比較少見，又處於長江航道上，該段航線上有不少島礁、暗礁，船隻往來風險較大，因此推測該造像功能可能是保佑來往船隻在長江上面平安航行。」

公開資訊顯示，摩崖造像大部分為石刻呈現，以佛教造像為主，特點是置於露天或位於淺龕中，多數情況以群體造像出現。