高溫又乾旱！重慶嘉陵江「被曬乾」網看圖驚呆：末日？　專家解釋

▲重慶嘉陵江一河段江水被曬乾。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

高溫影響下，大陸部分地區乾旱嚴重，正值汛期的長江「喊渴」。近日，「重慶嘉陵江都被曬乾了」引發關注，登上微博熱搜。有網友拍到的圖片顯示，重慶嘉陵江一河段江水被曬乾，露出河床。相關話題的評論區，網友調侃，「確實有點末日的感覺了」、「嘉陵江：我乾了，你隨意」。

據《中國新聞周刊》報導，長江上游水文水資源勘測局的水文專家表示，根據實時的水情數據，長江寸攤站和嘉陵江北碚站，今年水位比去年同期要低3公尺左右，接近歷史同期最低。

專家指出，本來7、8月是重慶的主汛期，但是今年的情況非常特殊，進入主汛期後，水位反而持續退落，最主要的原因就是長江及嘉陵江上游降雨明顯偏少，上游來水減少。

▲網友熱議。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

由於上游來水偏少，加上持續的晴熱、高溫，重慶市長江、嘉陵江洪峰過境的景像在今年汛期消失了，由此出現了「汛期反枯」的罕見現象。

針對嘉陵江水位下降是否會影響航道通行的疑問，工作人員也表示，水位下降航道將變窄，但會繼續通航，「現在有船正常通行的。」

此外，據《央視新聞》報導，重慶市水利局指出，受持續高溫晴熱天氣影響，重慶全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，2138眼機電井出水不足，水利工程蓄水量23.66億m³，占應蓄水量的63.3%，26個區縣已低於70%（奉節、開州、彭水、武隆、城口、巫山、巫溪7個區縣低於50%）。

8月9日，重慶市水利局啟動水旱災害防禦Ⅳ級響應。目前，重慶市水利局工作組已奔赴開州、奉節、巫山、彭水等7個區縣現場蹲點督導，對豐都、黔江、巴南等25個區縣等開展現場巡迴指導。