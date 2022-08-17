長江江灘土石成龜裂狀　中下游地區或出現夏秋連旱

▲重慶市長江沿岸出現龜裂狀的江灘。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

長江主流及洞庭湖、鄱陽湖水位近日陸續測出實測記錄以來同期最低，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足，連帶造成水力供電上的吃緊情況。大陸水利部持續調度以三峽水庫等水庫群為下游補水。不過，根據大陸國家氣候中心預測，2022年秋季長江流域降水偏少的可能性仍然較大，尤其在中下游地區有可能會出現夏秋連旱。

▲長江中下游旱情持續。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中國水利水電科學研究院防洪抗旱減災中心主任呂娟指出，長江流域乾旱災害整體上呈現頻發、重發的態勢。今（2022）年長江中下游大旱與2006年川渝大旱原因類似，都是大氣環流異常導致的長江流域主汛期出現了枯水現象。

呂娟認為，2022年的大旱有旱情發生時間早、持續時間長、受旱空間範圍大、大旱影響範圍較廣等特點，綜合考慮氣象及下墊面情況，結合當前的旱情形勢，初步診斷長江流域的旱情將進一步持續和加劇，「得益於水利工程對於緩解旱情、保障區域生產生活用水安全發揮的作用，風險總體可控。」

▲長江受旱情影響，部分地區主流水位降至低點。（圖／CFP）

數據顯示，長江流域自6月上旬起降水偏少，7月偏少4成，尤其是長江下游主流及鄱陽湖水系偏少5至7成，為近10年同期最少，同時，這段期間長江流域氣溫嚴重偏高，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地出現旱情。

目前旱情已持續40天，截至8月中旬，這波旱情已影響到農業、人畜飲水及生態等不同方面。據統計，上述6處耕地受旱面積達644.67千公頃，83萬人因旱供水受到影響。

此外，在旱情影響下，長江上游的能源大省四川省也出現供電不足的情況，為了「讓電於民」，四川自15日起強制全省工業電力用戶生產全停6天，連白名單的重點保障企業也不例外。