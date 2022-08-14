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歐洲面臨500年最大旱災！羅亞爾河裸露乾枯河床　發電航運恐停擺

▲▼荷蘭瓦爾河水位降低，甚至能見到裸露的河床、河床上的腳踏車。（圖／路透）

▲荷蘭瓦爾河水位降低，甚至能見到裸露的河床、河床上的腳踏車。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球近年迎來氣候變遷，在南韓首爾8日迎來115年來最大豪雨的同時，歐洲正面臨500年來前所未有的大規模乾旱，在熱浪來襲下，歐洲西部、中部與南部2個月以來都未曾有明顯降雨紀錄，農莊收成、水力發電、駁船交通、製造工業恐因河道乾涸而遭遇巨大破壞，法國最長河川羅亞爾河（the Loire）甚至水位低到能涉水而過。

根據《衛報》，歐洲在氣候變遷的推動下，冬季、春季的氣候變得異常乾燥，進入夏季後隨之迎來的是屢創紀錄的酷熱高溫、反覆出現的熱浪，主要水道補水速度不足，且面臨過熱現象。

歐盟委員聯合研究中心托雷提（Andrea Toreti）表示，「過去500年內從未發生過類似2018年的乾旱，但我認為今年會更糟，未來3個月內乾旱風險非常高，若無有效緩解措施，歐洲北部、南部的乾旱強度與頻率將顯著增加。」

▲▼法國西部的羅亞爾河河床乾燥、甚至水位低到能涉水而過，河床溫度高達攝氏48度。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國西部的羅亞爾河河床乾燥、甚至水位低到能涉水而過，河床溫度高達攝氏48度。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，法國境內最長的一條河流羅亞爾河現在可以被步行穿越，過去河流的流速從未如此緩慢；萊茵河的水用於貨運、灌溉、製造業、發電和飲用，隨著水位下降，很快將無法像過去般駁船通行；義大利波河（the Po）現在的水位比起正常時低了2公尺，導致農作物嚴重受損；至於塞爾維亞政府則正在疏浚多瑙河。

隨著極端氣候變遷的現象加劇，在俄烏戰爭爆發後，引爆了能源短缺的問題，尤其是法國的河流雖然作為貨運航線不是很重要，但對於在高度仰賴核電、核電供應占7成的法國來說，確實起到了冷卻核電站的作用，如今電價屢創歷史新高下，法國電力公司（EDF）因乾旱而被迫降低產能。

至於在義大利，波河流域農業產量占全國的3至4成，不過水稻種植業者卻特別警告，隨著水田乾涸、河水水位降低導致海水流失，未來恐將損失高達6成以上的作物。

另外，對於9成發電量仰賴水力發電的挪威而言，水庫水位異常降低最終將迫使該國限制電力出口。

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