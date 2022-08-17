會計師等4項專技考試19日起登場　3考區、6試區學校同步舉行

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部17日表示，111年專門職業及技術人員高等考試會計師等4項考試，即將在8月19日起登場，設有台北、台中、高雄等3考區、6個試區學校，除了專利師考試為期2.5天，其他考試同步舉行3天，請應考人注意須配合的應試重點，以維護參與考試人員的健康與安全。

考選部上午透過新聞稿說明，111年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人考試即將在19日起登場，設有台北、台中、高雄等3考區、6個試區學校。

考選部說，除了專利師考試為期2.5天之外，其他考試皆為同步舉行3天，請應考人注意應試的節次及考試時間，準時入場應試。

考選部指出，這次的考試在報考人數方面，分別為會計師7033人、不動產估價師524人、專利師425人、民間之公證人292人，總計8274人，而截至今年7月，4項專技人員共累計超過1萬4000人及格。

考選部認為，這些專技人員不僅是企業的好夥伴，更是活絡我國經濟活動的重要人才，考選部將持續透過公平公正、多元適切的考選機制，選拔出新血，加入各專業行列。

考選部也呼籲，因應當前新冠肺炎疫情發展，各項防疫措施仍須繼續維持，請應考人注意須配合的應試重點，維護參與考試人員的健康與安全。