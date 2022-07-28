專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部28日表示，111年專技人員考試將在7月30日至8月1日舉行，其中中醫師考試明年起將採行電腦化測試，並且納入每年電腦化測驗考試的期程辦理，因此今年將是最後一次以筆試方式進行考試。

考選部透過新聞稿指出，這些考試包含111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試，以及111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試。

考選部說明，這次的報考人數總計為2萬7369人，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6個考區同時登場，應考人可以在國家考試網路報名資訊系統的「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

考選部說，根據統計截至今年6月，這些考試共有近22萬人及格，具有專業素養的醫事人力，是維護國人的醫療服務品質，不可或缺的重要人才。

考選部也說，鑑於電腦化測驗是國家考試邁向數位轉型的重要一環，為了因應當前資訊化、數位化的時代趨勢，中醫師考試將從2023年起採行電腦化測驗，並且納入每年電腦化測驗考試的期程辦理，今年將是最後一次以筆試方式進行考試。

考選部也強調，後續將持續致力於推動公平、安全、穩健，以及前瞻的國家考試數位轉型策略。

考選部提醒，考量目前疫情發展，請應考人注意須配合的應試重點，有關這次考試的入場時間，從考試當天的上午7時就可以進入考場。另外，社會工作師將在7月31日舉行考試，當天從上午6時30分就可以進入考場。

考選部表示，未來將秉持兼顧考試公平性、應考人權益及國家防疫政策的原則，全力使國家考試順利完成，籲請應考人專心準備應試之餘，做好自我防護，提升免疫力，照顧自己也尊重他人，共同維護參與考試人員的健康與安全。