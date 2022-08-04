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司法官及律師考試第一試6日登場　全國3考區、9試場同步舉行

▲▼國考,國家考試（圖／記者劉維榛攝）

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部4日表示，111年司法官及律師考試第一試即將在8月6日登場，這2項考試設有台北、台中、高雄等3考區，並且在9個試區學校同步舉行，報考人數合計1萬2581人，分別為司法官982人、律師2340人、司法官及律師9259人，應試科目均採用測驗式試題。

考選部晚間透過新聞稿說明，法律人相當重視的111年司法官及律師考試第一試即將在8月6日登場，這2項考試設有台北、台中、高雄等3個考區，分別在9個試區學校同步舉行1天。

考選部指出，為了兼顧應考人跨類科參加考試的權益，這次考試的第一試設有司法官、律師、司法官及律師等3類科，提供應考人在報名時選擇，報考人數合計1萬2581人，分別為司法官982人、律師2340人、司法官及律師9259人，應試科目均採用測驗式試題。

考選部表示，這2項考試的應試科目具有同質性，應考人也高度重疊，自從2014年起整合為一次考試，並且採用同一試題，為了落實司法改革國是會議的決議，逐步朝多合一共通法律專業資格考試制度改革，陸續完成這2項考試第二試合併辦理及修正應試科目的法制作業。

考選部也說明，自從2019年開始，這2項考試的第一試、第二試均同時舉行，相同應試科目都採用同一試題，以利應考人準備及減輕負擔。

考選部強調，因應新冠肺炎疫情發展，各項防疫措施仍不能鬆懈，籲請應考人注意須配合的應試重點，發揮為人為己、彼此共好的精神，共同維護參與考試人員的健康與安全，並且順利完成考試。

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