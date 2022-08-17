艾成疑「7樓廚房後陽台墜樓」　3天前曝：人生像一夢，真假分不清

▲艾成墜樓身亡。（圖／翻攝艾叻沙粉專、記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

艾成今（17）日墜樓身亡，享年40歲，事實上，他上周日才開直播演唱多首經典歌曲，且當天也自拍照片，並表示「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上。」

艾成創業「艾叻沙」餐廳，但慘遇三波疫情衝擊，今年4月忍痛收掉西門町創始店，一夕虧損500萬元。他曾透露，有天在教會唱歌到一半頭昏，回家測血壓飆高到170、心跳120多下，狀況很嚴重，睡覺不敢閉眼，一手緊抓老婆王瞳的手，另一手放在自己的心臟上，更對她交代遺言：「妳不要睡，我怕明天見不到妳。」

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14日時，艾成也在《艾叻沙》粉專上表示，「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上。」怎料今日卻傳出墜樓噩耗，據了解，艾成疑似在共構大樓7樓廚房後陽台墜落，在3號出口處被人發現，當場死亡並未送醫， 警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

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稍早《ETtoday星光雲》致電王瞳，一直無人接聽。經紀方民視表示，仍在了解最新詳情。

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