刀具模具公司欠款607萬元　呂姓負責人拒繳...遭送看守所管收

▲台南市安南區１家從事刀具模具的科技公司，積欠稅金、健保費、勞保費、退休金等共607萬元拒繳，59歲呂姓女負責人被聲請管收獲准解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區一家從事刀具模具的科技公司，積欠稅金、健保費、勞保費、退休金等共607萬元拒繳，行政執行署台南分局查出59歲呂姓女負責人拒繳，經向台南地院聲請管收獲准，將她送往看守所。

台南分署指出，該科技公司滯欠2021年度營業稅、2020年度營利事業所得稅、2019-2021年度全民健康保險費、2020-2022年度勞工保險費及勞工退休金費用、2021年度汽車燃料使用費，自2020年起分別經移送機關財政部南區國稅局安南稽徵所、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局及交通部公路總局嘉義區監理所臺南監理站移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣607萬5,991元。

行政執行官林家禾調查發現，呂姓負責人（女、59歲）於2020-2021年間自廠商收取之貨款、價金以及開立發票之金額高達6千多萬元，足以清償全部欠款，顯有繳納義務之能力，卻故意不繳納。其次，呂女於2020年3月至2021年10月間，自公司的銀行帳戶提領或轉帳金額合計多達1千多萬元，執行官詢問其流向時，呂女聲稱是要用來作為家人喪葬費用、償還員工薪資等，但未能提出相關證明以實其說屬實。又呂女於2020年間將公司所有位在台南市安南區一棟建物出售，於執行官訊問時陳稱出售價金有4千多萬元，用來償還貸款及設備費用，其餘2百多萬元用來清償員工薪資，亦未提出相關資料加以佐證。故呂女顯就公司之財產有隱匿或處分之情事。

台南分署於8月16日通知呂女到場，行政執行官訊問後，認定呂女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置呂女，將呂女移送台南地院聲請管收，法官約晚上6時30分裁定准予管收，隨即解送台南看守所附設管收所。