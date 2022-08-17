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社會 社會焦點 保障人權

瞄見岳父欠酒駕罰單14萬恐遭管收　女婿代繳求保密：警惕別再犯

▲▼新北林姓男子欠罰單恐遭管收，女婿（坐者）眼尖發現，私下刷卡代為繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北林姓男子欠罰單恐遭管收，女婿（坐者）眼尖發現，私下刷卡代為繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名林姓男子欠繳拒做酒測罰單14萬元，經移送行政執行署新北分署強制執行，查出他去年將名下房產過戶給2個女兒，有脫產之嫌，林男趕緊再繳1萬元，卻毀約沒繼續分期付款，新北分署日前通知林男和2個女兒前來說明還款計畫，女婿發現岳父可能會被管收，私下刷卡代為繳清欠款，希望岳父別再酒駕。

現年63歲的林男有酒駕被判刑前科，都易科罰金執行完畢，本案他是在2019年10月24日上午10點多，在三重區無照騎機車被警員攔檢，他拒做酒測，被移送新北市府交通事件裁決處裁罰18萬元，林男僅繳4萬元就沒下文，延至今年1月被移送新北分署強制執行。

新北分署調查林男財產，僅扣到銀行存款270元，巧的是，林男先前曾欠稅被移送強制執行，當時他名下有1間房子，新北分署發現，這間房子去年（2021年）7月已被過戶給林男的2個女兒、各持分1/2，且買賣契約明訂頭期款220萬元是以贈與方式處理。

新北分署認為林男此舉有脫產之嫌，今年5月通知林男和2個女兒說明，林男立刻打電話求情別再找他的女兒出面，他願按月繳納各1萬元直到付清，但他僅繳1萬元就沒下文，新北分署因而於日前再度通知林男和2個女兒前來協商還款計畫。

林男到場自稱沒工作也沒收入，去年繳不出房貸，2個女兒又是房貸保證人，所以把房子過戶給女兒繼續繳貸款，沒有脫產意圖。林男聲稱，不好意思麻煩女兒幫繳罰單，希望讓他繼續分期付款。

正當雙方溝通欠缺交集之際，林男的大女婿突然喊停，家人到一旁自行商討後，大女婿當場刷卡代繳1萬元，原來他瞄見承辦書記官桌上的卷宗封面，貼著1張紙條寫著行政執行官批示「朝拘管辦理」，他擔心岳父真的被管收，先刷卡應急讓岳父跟家人離開，私下允諾過幾天會來繳清。

林男的大女婿上周果然依約到新北分署，獨自刷卡付清12萬元欠款，並拜託書記官不要通知岳父，他會每月跟岳父索討1萬元，目的是讓岳父心生警惕，以後千萬別再酒駕。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕毒駕，以免害人害己，若受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期付款，切勿脫產逃避，以免被拘提、管收，且可能觸犯《刑法》。

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