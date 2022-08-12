客運增班援台鐵五一停駛　逾3個月仍欠244萬「中秋誰敢支援」　

▲台東監理站協調客運業者五一勞動節協助「類火車」疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因公司化爭議，台鐵工會發動五一勞動節停駛，當天僅開出18班加班車，交通部除祭出類火車外，也協調公路客運增班支援，日前類火車費用因招標程序積欠一個月後已付清，未料又傳出公路客運增班欠款約244萬元超過3個月還未付款，客運業私下抱怨，若台鐵中秋又停駛，要不要支援需考慮一下。

台鐵公司化子法爭議尚未落幕，因員工加薪和職福金等議題卡關，台鐵企業工會繼五一勞動節已發動不出勤和停駛手段外，再度啟動中秋節、國慶日等國定假日依法休假不出勤，並預計九合一選舉前(11/25~11/26)前完成罷工程序，打算選舉疏運期間全面罷工，讓台鐵三節日面臨停駛危機，類火車恐怕得再現。

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不過如今卻傳出客運業增班支援台鐵五一停駛還有欠款未清，台鐵日前剛傳出類火車遭欠款264萬元，因招標程序導致付款緩慢，台鐵在6月10日前已全數付清，未料還有一筆客運業者支援增班的款項約244萬元迄今已超過3個月還沒付，讓客運業者氣炸，直呼下次誰還敢支援。

對此，台鐵表示，主要是因招標程序以及與公總來回比對資料等作業時間影響，第二批約有18家客運業者約244萬元款項已經辦理標案，預計將在8月19日撥款。

另不具名客運業者則無奈表示，台鐵若在8月19日付款，等同拖了111天，如果台鐵中秋節又鬧停駛還要再開類火車和客運支援，以111天後才拿到錢來算，等同要等到明年農曆過年前才能拿得到錢，屆時中秋要不要支援還需考慮一下了。

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