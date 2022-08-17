學生都在…大膽狼師解她內衣摸胸！妹妹也受害　3年後全案才曝光

▲台南一名毛姓男子開設補習班當數學老師，卻對班上一對姊妹伸狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一毛姓男子開設補習班，卻趁擔任數學老師時，對班上一對分別為國一、小五的姊妹伸狼爪，先趁姊姊獨自坐在教室後自習時，不顧班上還有其他同學，大膽解開她的內衣摸胸，又趁和妹妹一對一教學時，對她揉胸、摸下體，此案直到姊姊升上高二，對輔導老師傾訴才曝光。台南地院審理，判毛師對未滿14歲的姊妹犯強制猥褻罪，應執行徒刑4年6月，民事上則需賠償兩姊妹各15萬元，全案還可上訴。

判決書指出，毛師開設補習班，並負責教數學，2017年間班上有一對分別為13歲、11歲的姊妹，毛師趁念國一的姊姊坐在教室最後面自習，不顧教室還有其他學生，走到她身旁隔衣撫摸她胸部，見姊姊不敢抵抗，大膽將手伸進衣服，解開她的內衣背扣，直接摸她胸部。

毛師又於某同年某週三下午對念小五的妹妹伸狼爪，趁著在補習班教室單獨教妹妹數學的機會，隔著褲子強摸妹妹下體，見她也不敢反抗，直接將手伸進妹妹的衣褲內揉胸、摸下體。

姊姊發現妹妹也受害後相當生氣，向媽媽訴說此事，媽媽才安排她們換補習班，姊妹倆卻已留下心理創傷，2020年姊姊讀高二，因有天吃下太多安眠藥和抗憂鬱藥不舒服，經輔導老師關心，姊姊向老師傾訴此事，全案才曝光。此案由台南地院審理後，判毛師對未滿14歲的姊妹犯強制猥褻罪，應執行徒刑4年6月，民事上則應賠兩姊妹各15萬元，全案還可上訴。