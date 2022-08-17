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紓緩熱區停車問題　43.6億元新建9座台南前瞻立體停車場

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位，其中南區西門健康停22立體停車場進度最快，已完工驗收，預計在9月正式啟用營運，服務市民。

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區一名里長表示，南區西門路、健康路鄰近商圈，路邊停車格一位難求，想興建停22立體停車場紓困，但用地位置、交通、權益等問題都有爭議，里民、商家都面臨很大的壓力，市長黃偉哲為了鄉親的需要，在中央和地方之間全力爭取支持，大刀闊斧排除困難，完成了這個不可能的任務，當地居民、商家們都非常感謝市長，也期待這座停車場能紓解當地的停車壓力。

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，除了停22立體停車場之外，施工中的還有南區水萍塭公園地下停車場、中西區赤崁園區成功國小地下停車場、體3地下停車場、東區文化中心停E5立體停車場、青年路停E8立體停車場；即將展開設計作業的有永康區成功里立體停車場、北區成德里立體停車場；尚在招標中的有東區林森(監理站E1)立體停車場，預計共可提供2630個汽車位及1448個機車位，可望有效紓解民眾停車需求及提供多元公共空間服務。

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，這9座停車場位處人口密集、停車需求殷切區域，盡可能朝整合性、多目標使用進行規劃，例如施工中的體3停車場地面層設計為共融式運動公園，營造適合全年齡民眾的休閒活動場所；文化中心E5停車場串連文化中心藝文資源，於1至2層營造文化展演廳、講堂及工作坊空間；青年路E8停車場盡可能保留社區老榕綠蔭記憶，並將里民活動中心巧妙設置於內；監理站E1停車場設計有圖書館公共設施，滿足地方對於資訊、研究、教育及文化的擷取、保存與傳遞需求。

▲台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將可增加近4000個停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9座立體停車場新建工程正陸續按期程展開，設計過程充分考量交通動線、無障礙、綠能及性別友善等面向，闢建完成後的營運策略將朝向智慧停車管理，強化停車使用效益與服務品質，同時可搭配公共運輸轉乘服務，提升整體交通環境。

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