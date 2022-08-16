高雄惡弟「7次砸店打人」無視保護令！　姊姊崩潰報警

▲高雄男無視保護令，闖姊姊小吃店猛砸又傷人，警方火速逮人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

突發中心／高雄報導

高雄前鎮一名李姓女子與50歲弟弟李男有家庭糾紛，李男今年7月底曾多次前往她經營的小吃攤破壞、動手傷人，儘管她已申請並獲得保護令，仍遭對方無視硬闖店內破壞。高雄警方接獲通報後，16日晚間查緝李男到案，訊後依違反家庭暴力防治法，將李男移送地檢署偵辦。

據悉，李女與弟弟李男有家庭糾紛，李男7月底開始7度前往她經營的小吃店鬧事，8日甚至持兇器闖入砸店傷人。李女的子女事後在臉書指控，他們早已申請並獲得保護令，沒想到李男仍不斷到店裡破壞，讓她一家人身心俱疲，每天活在恐懼之中。

李女的子女也指控，李男7次來店裡鬧事，7次他們都有報警處理，但警察回覆他們，這是家務事，甚至要他們搬家避風頭，還說不是現行犯不好抓，讓他們大罵「對方之前有勘查地點後開始犯案，難道真的要重傷或是更嚴重，（警方）才要處理嗎」、「對警政系統真的很失望」。

高雄警方16日晚間8時許查緝李男到案，詢後依違反家庭暴力防治法等案，將李男移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官裁定限制住居或聲請羈押等強制處分。

▲李女的子女在臉書指控，他們早已申請保護令，但李男完全無視，持續到店裡破壞。（圖／翻攝自臉書）

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