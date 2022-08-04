　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火爆男汽油彈狂燒哥哥！囂張數1~10再朝警丟　身中3槍遭制伏

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區黃姓男子無視胞兄聲請家暴保護令，仍不斷騷擾，甚至自製汽油彈。今年5月29日他持汽油彈、菜刀、打火機前往胞兄家狂潑灑汽油，並持打火機點燃，導致母親、胞妹等飽受驚嚇。警方到場後，他仍情緒激動，再次引燃汽油彈，曾姓警員只好朝他開3槍，將其逮捕。士林地檢署偵結，違反保護令、對公務員施強暴等罪提起公訴。

起訴指出，黃姓胞兄屢遭火爆弟弟（43歲）家暴，去年聲請保護令，時效為2年。黃男卻違反保護令規定，今年5月28日上午以步行方式前往胞兄家，甚至搭電梯上樓。

離開住家後，晚上前往加油站購買汽油，將汽油裝瓶後製作汽油彈數個，翌日上午6時帶著汽油彈、菜刀、打火機到胞兄家，看到胞兄正要打開大門外出，立刻持菜刀衝到門口，胞兄見狀立刻關起大門，但黃男竟點燃汽油引發火勢，導致住家紗門、鐵窗、住處客廳牆壁及母親、大嫂等鞋子遭燒燬，更害胞兄因困在屋內滅火受有雙腳二度燒燙傷。

▲▼汐止男暴走縱火，警連開3槍制伏。（圖／記者游宗樺攝）

▲汐止男暴走縱火，警連開3槍制伏。（資料圖／記者游宗樺攝）

警方獲報後，曾、郭警員到場處理，黃男竟持菜刀與2警對峙，同時又點燃汽油彈朝警準備丟擲，同時更從1開始大喊數字，2警見狀立刻退像頂樓，黃男數到10後，真的丟出汽油彈引燃，2警又再次從頂樓退到樓梯間8樓，其中1警制服褲子遭燒灼。

2警不斷要求黃男將菜刀放下，但黃男仍拒絕配合，直到曾姓警員對他左肩擊發1槍、左膝擊發2槍，才順利壓制情緒激動的黃男，黃男被送往三總醫院救治，無生命危險。

檢方根據相關證據，依對公務員執行職務，施強暴、放火燒燬現供人使用之住宅未遂、傷害、違反保護令等，提起公訴，建請法院從一重之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪處斷。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務
1分鐘850萬次！　境外IP蓄意癱瘓外交部網站
紐時：美官員憂北京想「強迫取分」！　擴大封鎖施壓台灣
快訊／保時捷國道追撞工程車！　車頭潰縮爛毀
快訊／罕見！　台東基地幻象2000、F5E同時掛彈升空
防空洞在哪裡？　這款APP下載衝iOS第3名
裴洛西訪台「付出代價的是台灣」　CNN：因中國無法懲罰美國
解放軍實彈軍演啟動！　陸官媒：演習區「已無民航機飛行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

快訊／保時捷國道追撞工程車！車頭潰縮爛毀　駕駛送醫

半導體CEO烏來空拍「賞夜景」　湯屋裸女貼窗「被入鏡」慘了

嬤報警「兒子又在吸毒」　5歲孫吸二手毒菸...頭髮驗出安非他命

空襲警報防空洞在哪裡？這款APP下載衝iOS第3名　還可直接導航

鬼月怪事多！民進黨雲林黨部鐵門自動開　竟是這原因...眾人傻眼

天空出現不明閃光「長達1小時」　網友熱議...警消給答案了

獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

獨／滷味攤槍手解剖！屍體腐爛多日　法醫助手被臭到衝門外乾嘔

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

快訊／保時捷國道追撞工程車！車頭潰縮爛毀　駕駛送醫

半導體CEO烏來空拍「賞夜景」　湯屋裸女貼窗「被入鏡」慘了

嬤報警「兒子又在吸毒」　5歲孫吸二手毒菸...頭髮驗出安非他命

空襲警報防空洞在哪裡？這款APP下載衝iOS第3名　還可直接導航

鬼月怪事多！民進黨雲林黨部鐵門自動開　竟是這原因...眾人傻眼

天空出現不明閃光「長達1小時」　網友熱議...警消給答案了

獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

獨／滷味攤槍手解剖！屍體腐爛多日　法醫助手被臭到衝門外乾嘔

王心凌今晚登央視七夕晚會！　表演名單曝光「3台灣藝人入列」

中共環台軍演！連勝文：願用生命捍衛國家　「但不為台獨流血」

企業挺消防　南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

佐藤健也在看《禹英禑》狂讚可愛！日媒對比日劇…揭預算殘酷差距

美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務

裴洛西、金振杓出席記者會　雙方談北韓核威脅、韓美同盟70周年法案

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

車廠求救急討25片晶圓　台積電魏哲家傻眼「接單2.5萬片起跳」

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

文化局9高官「6人才剛上任」　議員批柯文哲任期快結束「心都野了」

社會熱門新聞

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　漁民停止作業3天

即／高雄台88嚴重車禍！　男酒駕闖禍害3聯結車追撞

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」

彰化鐵皮工廠　疑被雷劈起火

大陸軍演！陸軍高美濕地射擊保養　擊發42枚炮彈

這款APP找防空洞！下載衝iOS第3名　還可直接導航

即／桃園70歲婦刺死90歲夫！檢聲押獲准

人夫喊「X死你」！小三嬌嗔：不行～　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

即／鳳山超商隨機性侵　淫狼遭起訴法院續押

即／鳳山超商隨機性侵　淫狼遭起訴法院續押

高雄鳳山7月5日發生一起超商隨機性侵案，李姓男子（37歲）凌晨2點多在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員通報警方逮人，李男否認犯行，但仍被依法送辦，檢方今（4）日偵結，複訊後今（4）日依強制性交罪嫌將他提起公訴。

汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商　還沒花就被逮

汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商　還沒花就被逮

「治療青春痘」載男童回家　狼師4度幫口交被訴

「治療青春痘」載男童回家　狼師4度幫口交被訴

軍人闖3關淫辱麻吉女友　她驚醒看到嘉明怒告

軍人闖3關淫辱麻吉女友　她驚醒看到嘉明怒告

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚傑出農民

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚傑出農民

關鍵字：

汐止縱火家庭暴力保護令士林地檢署起訴

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面