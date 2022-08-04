火爆男汽油彈狂燒哥哥！囂張數1~10再朝警丟　身中3槍遭制伏

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區黃姓男子無視胞兄聲請家暴保護令，仍不斷騷擾，甚至自製汽油彈。今年5月29日他持汽油彈、菜刀、打火機前往胞兄家狂潑灑汽油，並持打火機點燃，導致母親、胞妹等飽受驚嚇。警方到場後，他仍情緒激動，再次引燃汽油彈，曾姓警員只好朝他開3槍，將其逮捕。士林地檢署偵結，違反保護令、對公務員施強暴等罪提起公訴。

起訴指出，黃姓胞兄屢遭火爆弟弟（43歲）家暴，去年聲請保護令，時效為2年。黃男卻違反保護令規定，今年5月28日上午以步行方式前往胞兄家，甚至搭電梯上樓。

離開住家後，晚上前往加油站購買汽油，將汽油裝瓶後製作汽油彈數個，翌日上午6時帶著汽油彈、菜刀、打火機到胞兄家，看到胞兄正要打開大門外出，立刻持菜刀衝到門口，胞兄見狀立刻關起大門，但黃男竟點燃汽油引發火勢，導致住家紗門、鐵窗、住處客廳牆壁及母親、大嫂等鞋子遭燒燬，更害胞兄因困在屋內滅火受有雙腳二度燒燙傷。

▲汐止男暴走縱火，警連開3槍制伏。（資料圖／記者游宗樺攝）

警方獲報後，曾、郭警員到場處理，黃男竟持菜刀與2警對峙，同時又點燃汽油彈朝警準備丟擲，同時更從1開始大喊數字，2警見狀立刻退像頂樓，黃男數到10後，真的丟出汽油彈引燃，2警又再次從頂樓退到樓梯間8樓，其中1警制服褲子遭燒灼。

2警不斷要求黃男將菜刀放下，但黃男仍拒絕配合，直到曾姓警員對他左肩擊發1槍、左膝擊發2槍，才順利壓制情緒激動的黃男，黃男被送往三總醫院救治，無生命危險。

檢方根據相關證據，依對公務員執行職務，施強暴、放火燒燬現供人使用之住宅未遂、傷害、違反保護令等，提起公訴，建請法院從一重之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪處斷。