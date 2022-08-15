IG正妹打卡遭跟蹤送禮　噁男認定是女友！觸犯跟騷法下場曝

記者張君豪／台北報導

汐止警方今年6月10日拘提一名涉嫌多次觸犯跟騷法蔡男（43歲）到案，為新北市警局首例依觸犯跟騷法拘提的個案，警方依法開立告誡書，根據《跟蹤騷擾防制法》規定，若蔡男接到告誡書後，只要繼續騷擾對方，警方就可依法啟動保護令機制。

▲蔡男多次發訊跟蹤騷擾一名IG正妹，成為新北首例因觸犯跟騷法遭拘提、核發保護令的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，涉嫌跟騷的蔡男除了否認犯行，收到告誡書後還到其他分局報案指稱，被害女子對他有跟蹤騷擾行為，蔡男這行為也違法跟騷法的書面告誡，汐止警分局防制組知悉上情後，依法向士林法院幫被害人申請保護令，經法官開庭調查後，8月10日核發保護令給被害女子，讓恐怖情人得以遠離不再無端騷擾。

汐止警方表示：蔡嫌去年地透過社群平台Instagram對被害女子一見鍾情，他透過訊息不斷騷擾對方，並幻想A女為女友，甚至到女子的臉書、IG發文、跟進A女打卡地點得知對方行蹤，寄送包裹到A女住處附近超商，還傳訊給女方要對方領禮物，並訂餐廳邀約對方用餐，但問題是該女根本不認識蔡男，無奈向汐止警分報案。

汐止警方表示：《跟蹤騷擾防制法》已於今年6月正式上路，有關行為人違反跟騷法規範的跟蹤騷擾行為，行為人可處1年以下有期徒刑；攜帶危險物品犯跟騷罪者，最重則可處5年以下有期徒刑。

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