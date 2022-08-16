新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

▲新竹地檢署偵辦行車糾紛暴力砸車，上門搜索竟發現20歲女遭私行拘禁。（圖／資料照）

記者柯沛辰、陳凱力／新竹報導

新竹檢警偵辦15日東區一起暴力行車糾紛，不料16日上門搜索3名嫌犯租屋處，竟意外發現一名20歲女子遭拘禁，即將被賣往泰國。當下警方發覺案情不單純，進一步追查，才發現3名嫌犯另外涉及人口買賣。檢方傳喚訊問6人後，認定涉嫌人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪，向法院聲請羈押禁見。

8月15日凌晨4點多，新竹東區某路口發生一起行車糾紛，結果32歲何男、30歲張女及29歲葛男惱羞成怒，竟持棍棒、空氣槍砸車逃逸。警方成立專案小組後，當天搜索、拘提3人租屋處，不料意外發現一名20歲女子神色慌張，且有明顯外傷，進一步查探才發現女子遭私行拘禁，將被送往泰國工作。

▲近來人口販運、詐騙案件頻傳，警方發覺有內情，因此進一步偵辦。（示意圖／資料照）

專案小組發覺另有內情，針對買賣人口方向深入偵辦，果真發現3人涉嫌重大，還查出27歲毋男、27歲張男、27歲陳男3名共犯，涉有人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，因此向新竹地院聲請羈押禁見。

新竹地檢署強調，有鑑於近日國人海外求職屢遭詐騙，被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事剝削、性交易工作，將積極從速、從嚴查辦，打擊犯罪，也呼籲國人求職時，對於高薪但不合常理的海外工作，務必謹慎小心、再三求證，以免受騙上當。

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