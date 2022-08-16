兒被騙到柬埔寨獲救！屏東原鄉母哽咽：身邊最好的人可能最危險

記者吳奕靖、黃資真／屏東報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，屏東縣政府警察局截至15日止受理轄內42件，其中原鄉佔17件（6男11女），被騙人數以三地門鄉最多，其中柯媽媽的孩子幸運獲救，她除了感謝天主也感謝政府幫助，訪問時還一度哽咽，她呼籲族人一定要多加關心自己孩子的交友狀態，「身邊最好的人可能是最危險的。」

▲屏東三地門鄉一位柯媽媽的孩子遭騙往柬埔寨打工，所幸在泰國獲救。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

屏東縣三地門鄉一名柯媽媽的孩子日前被騙到柬埔寨工作，她提到孩子原本每天都會報平安，早上6、10點看到兒子臉書上線後才能夠放心。

沒想到孩子卻從14日起一直沒上線，傳一堆訊息也不回，詢問友人也表示沒有他消息，讓柯媽媽擔心孩子恐是被騙去柬埔寨。直到深夜12點，兒子才打電話回來報平安說「媽媽，我回來了」，聽到這6字也終於讓柯媽媽放下心中大石，目前兒子正在桃園隔離中。

柯媽媽嘆氣說，當初兒子說要去台北工作，沒想到是被朋友騙出國，透過這次深刻經驗想向年輕人強調，身邊最好的朋友可能就是最危險的人，「詐騙集團都會要他們從身邊朋友開始拉起，一個拉一個。」如果是突然被邀出國更要注意，呼籲身為父母的族人平時就要多多關心注意孩子們。

立委伍麗華透露，目前營救回來的原鄉孩子，是透過族語對外求救，家長接獲孩子已平安順利返台的電話後，喜極而泣大哭了很久，久久不能言語，希望政府能夠與當地的民間組織合作，或是成立NGO非營利組織，從中斡旋營救，希望「一個孩子都不能少」，把孩子們帶回來。

由於原住民青年受騙前往海外打工的案例激增，屏東警方除了利用廣播向民眾宣導外，也在原住民活動上用麥克風向大家呼籲，千萬不要受高薪輕鬆誘惑受騙。

▲屏東警方利用廣播向民眾宣導勿信海外打工等噱頭。