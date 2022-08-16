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帶延長線上最美自強號「充飽充滿」　台鐵勸：恐害全車廂無電可用

▲▼有旅客自被延長線上車充電，引發網友砲轟。（圖／翻攝臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

▲有旅客自備延長線上車充電，引發網友砲轟。（圖／翻攝臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

台鐵最美新自強號EMU3000型座位提供110V及USB充電插座，讓旅客手機和筆電充電，不過臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」爆料，有民眾攜帶延長線充電還稱車長經過都沒說話，讓小編猛酸「下次帶電烤爐上車火烤兩吃」。對此，台鐵無奈勸導，若用電負載過大將造成斷路器跳脫，全車廂旅客將無電可用。

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」爆料並轉貼相關照片，畫面顯示有旅客搭乘新自強號EMU3000型攜帶小型延長線，插滿插頭為兩支手機充電，該旅客還在臉書上表示，EMU3000型確定可以攜帶延長線和插頭，車長經過很多次都沒有說話。

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此舉讓小編猛酸「下次粉絲見面會帶電烤爐上車火烤兩吃，反正規章也沒規定不可炊食。」並無奈感嘆「列車長不說話？還是不敢說話？」該文引發網友熱議：「沒說話並不代表可以吧，台灣人的日常」、「給你方便你當隨便」、「鯛出新高度，優秀！」、「燒起來就真的芭比Q了」。

▲▼台鐵最美新自強號EMU3000型座位提供110V及USB充電插座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵最美新自強號EMU3000型座位提供110V及USB充電插座。（圖／記者李姿慧攝）

對此，台鐵局表示，為提供旅客更佳乘坐體驗，EMU3000新城際列車於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，以方便旅客使用筆電或手機等3C設備。另為安全考量，充電器迴路係與列車控制迴路分開設置，互不影響，且每一車廂之充電器迴路並設有30A斷路器予以保護。

台鐵局強調，旅客若逕自使用延長線將110V電源分接多個3C設備使用，當負載過大時，將造成斷路器跳脫，使得該車廂內所有充電器均無法使用；另分接過多電器亦容易造成該延長線過熱之風險，因此仍請旅客發揮公德心，於每個座位上以使用1~2項3C設備為限，以免過大負載觸發斷路器跳脫，造成全車廂旅客皆無充電器可用之情形。

台鐵也呼籲旅客不要使用延長線，造成負載過大，台鐵對使用延長線的旅客會予以勸導。

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