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台鐵祭2支箭「8年後附業收入破百億」　打造飯店品牌國外展店

▲▼彰化二水花旗木，二水自行車道，集集線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台鐵集集線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年將掛牌轉型國營公司，《鐵路法》日前也修法鬆綁台鐵可活化資產、靈活經營鐵道觀光，透過該2支箭，台鐵表示，未來開發帶來附業收入可從50億元翻倍成長，2030年將可達到百億元收益，未來更希望可到國外開飯店。

《鐵路法》鬆綁台鐵經營彈性和資產開發限制，為台鐵未來營運裝上一對翅膀，台鐵目前附業收入包含投資性不動產收入、租賃收入、處分不動產利益、飯盒收入、銷貨收入等，110年附業收入約50億，《鐵路法》修法後，可加速資產開發效率及多元開發外，配合鐵道觀光發展趨勢，可進一步開發特色觀光便當、鐵路紀念商品、商標及圖像授權、觀光列車之授權經營，並新增不同主題之觀光列車。

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根據台鐵預估，修法後立即可開發案件預估可創造142億資產價值，另有12件開發案可加速推動辦理，預估2030年整體開發收入可倍增至100億。附業占比達到30%以上，未來可提高至50%以上。

▲鳴日號,宜蘭龜山島,鳴日巴士,宜蘭傳藝中心,八甲魚場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵鳴日號。（圖／記者彭懷玉攝）

台鐵未來也規劃3條支線轉型以觀光服務路線為主，將整體鐵道旅遊以產品導向進行整合與升級，預估2022年各觀光列車陸續完成升級投入，年營業額可達1.4億元。疫情鬆綁後，國旅與來台旅遊人數增加，2025年營業額預估將增至2.14億元，2030年可倍增至4.3億元。

台鐵表示，《鐵路法》修法通過後，觀光鐵路服務內容可再突破創新結合觀光列車、場站、周邊景點、美食及導覽解說等服務來提升旅客旅遊體驗及滿意度。台鐵觀光列車經營模式，亦將另由現行委託經營為主，轉型為採委託經營、自辦及合作經營等多元方式，創造更多鐵道觀光收益及產值，並可結合地方創生，促進地區觀光發展。

此外，台鐵局企劃處副處長江明宜在記者會中表示，未來台鐵公司化後的營運討論中，曾談及日本JR來台灣開飯店，希望台鐵未來也可跨足這塊市場，規劃現有土地或是員訓中心攜手飯店集團合作，或是打造台鐵自己的飯店品牌，若經營得好，也希望未來可以跨足國外開飯店。

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