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遊覽車蘇花公路失控自撞山壁6死39傷　司機仍判刑1年半

▲▼騰龍遊覽車自撞蘇花山壁釀6死39傷悲劇，司機游志豪（下圖左2）被判1年6個月。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲遊覽車自撞蘇花山壁釀6死39傷悲劇。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新店復興里民2021年3月間舉辦自強活動，結果遊覽車行經蘇花公路時，失控自撞山壁，造成6死39傷慘劇。遊覽車游姓駕駛之後被依照「過失致死」罪嫌起訴，一審將他判刑1年6月。案經上訴，高等法院16日二審宣判，駁回上訴，仍維持1年6月的刑度。

本案發生於去年3月16日，根據宜蘭地院一審判決，騰龍遊覽車當時由花蓮往宜蘭行經蘇花公路宜蘭東澳段，依照該路段規定，速限每小時40公里以下之速度行駛，不得超速，車輛行駛於山路下坡路段時，不得使用油壓減速器（即電子閥減速器）取代煞車及應使用低速檔位減速慢行，且下坡不得空檔滑行。

不過當時遊覽車游姓駕駛於當日下午16時19分14秒許，行經標誌里程115K附近，屬下坡、連續彎道、速限40公里之路段，未提早換入低速檔位，竟仍以5檔高速檔位行進；又以油壓減速器取代煞車功能，以時速45公里超速行駛。最後進入該路段第1個右彎彎道時，因車速過快而跨越分向限制線駛入對向車道，此時游姓駕駛雖試圖降檔以引擎煞車減速；但他的右手操作排檔桿往下拉至空檔後，又以右手拉回方向盤，導致換檔未完成而停在空檔，且因換檔時踩離合器踏板，致油壓減速器被迫中斷。最後遊覽車失控，撞上山壁，車體撞出一個大洞，車上座椅掉落，乘客都被甩飛，造成6死39傷慘劇。檢方因此對游男提起公訴。

一審宜蘭地院調查後，因游男當時自首符合減刑規定，另外也積極與被害人、家屬達成和解，一審法院因此將他判刑1年6月。案經上訴，高等法院二審審理後於16日宣判，高院駁回上訴，維持1年6月的刑度。可上訴。

▼遊覽車自撞蘇花山壁釀6死39傷悲劇，游姓司機（紅衣）二審仍遭判刑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼騰龍遊覽車自撞蘇花山壁釀6死39傷悲劇，司機游志豪（下圖左2）被判1年6個月。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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