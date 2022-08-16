翁山蘇姬遭控「濫用捐款蓋房」　添4項貪腐罪！軍政府法庭加判6年

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）尚未對此發表評論，但他們此前曾表示，翁山蘇姬正接受獨立司法機構的正當程序審理，並將所有外國抨擊聲浪視為干涉。

翁山蘇姬率領的政黨贏得大選，軍方去年推翻民選政府，大肆鎮壓異議人士，此後國家一直處於動盪之中，成千上萬人被監禁，慘遭拷打或殺害。聯合國指控緬甸軍政府犯下反人類罪，國際社會紛紛祭出制裁，對翁山蘇姬的祕密審判則被指是場鬧劇。

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