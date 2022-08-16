翁山蘇姬遭控「濫用捐款蓋房」　添4項貪腐罪！軍政府法庭加判6年

記者陳宛貞／綜合外電報導
緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被罷黜後面臨貪腐、違反選舉法等至少18項罪名，最重刑期加總可能接近190年。知情人士透露，緬甸軍政府法庭15日裁定她濫用捐款建造住宅等4項貪腐罪名成立，判處6年監禁。
▲ 翁山蘇姬過去是緬甸實質領袖。（圖／路透）
綜合《路透社》及《美聯社》，消息人士指出，翁山蘇姬被控濫用她創立的促進健康及教育組織「翁山蘇姬基金會」資金建造房屋，並以低於市場價格的價錢租賃政府土地，15日4項罪名各處3年徒刑，但其中3項同時服刑，因此總共須服6年。她持續否認所有指控，律師料將提起上訴。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）尚未對此發表評論，但他們此前曾表示，翁山蘇姬正接受獨立司法機構的正當程序審理，並將所有外國抨擊聲浪視為干涉。 翁山蘇姬率領的政黨贏得大選，軍方去年推翻民選政府，大肆鎮壓異議人士，此後國家一直處於動盪之中，成千上萬人被監禁，慘遭拷打或殺害。聯合國指控緬甸軍政府犯下反人類罪，國際社會紛紛祭出制裁，對翁山蘇姬的祕密審判則被指是場鬧劇。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）尚未對此發表評論，但他們此前曾表示，翁山蘇姬正接受獨立司法機構的正當程序審理，並將所有外國抨擊聲浪視為干涉。
翁山蘇姬率領的政黨贏得大選，軍方去年推翻民選政府，大肆鎮壓異議人士，此後國家一直處於動盪之中，成千上萬人被監禁，慘遭拷打或殺害。聯合國指控緬甸軍政府犯下反人類罪，國際社會紛紛祭出制裁，對翁山蘇姬的祕密審判則被指是場鬧劇。
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