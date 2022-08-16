獨／案後1個月揮陰霾！康建生技低調復業　門口增設警衛亭

記者白珈陽／南投報導

南投草屯康建生技公司4死1傷血案，案發至今已1個月，因創辦人賴敏男受傷住院，公司上月暫停營業，廠內70名員工也留職停薪。不過近日有康建公司低調復業消息傳出，記者於下班時間前往查看，確有數名員工騎機車、開車離開大門，廠房機器運作聲也隆隆作響，證實已經復業。另外，公司大門口原無設置警衛，疑因受到案件影響，目前已增設警衛亭，並且駐衛一名警衛。

▲康建生技公司員工下班時間離開大門。（圖／記者白珈陽攝）

康建血案發生後的第3天，兇嫌李鴻淵的家人匆忙收拾行李，搬離住處；第4天，由於賴敏男頭部中彈昏迷住院，康建公司群龍無首，當時內部人員透露，雖然牛樟芝的技術人員都沒有受傷，但靈魂人物賴博士現在昏迷不醒，加上財務大臣、總會計賴彥予以及會計主任張嘉綺都已死亡，遂決定暫停營業。

▲公司門口增設警衛亭。（圖／記者白珈陽攝）

▲門口原無設置警衛。（圖／資料照／記者許權毅攝）

記者獲知近日康建公司已悄然復業，昨日下午前往確認，發現原無設置警衛的大門口出現一個警衛亭，並有一名警衛駐衛，而廠房內的機器運作聲也頻頻傳出；至下班時間，鐵門緩緩開啟，隨後就有數名員工駕駛汽、機車離開大門。

記者詢問警衛、員工是否已經復業、何時復業？雖均低調不願回應，但種種跡象可證實康建公司在案發1個月後，已恢復營運。

▲下班時間數名員工離開大門。（圖／記者白珈陽攝）

記者也走訪李鴻淵住處，但仍是大門深鎖，門前空蕩蕩，其家屬沒有搬回住處的跡象。記者詢問附近鄰居，有曾看過李家人搬回來，或是返回住處拿東西？鄰居均以「我不知道」、「去問別人」回應。

▲李家人尚未搬回住處。（圖／記者白珈陽攝）

本案發生在7月14日下午，兇嫌李鴻淵走進康建生技的農業資材室，先制伏賴敏男的弟弟賴鋕卿，以及園藝課長劉慶杉，將兩人反銬在併排的椅子上，再轟頭擊斃2人，隨後李鴻淵趁下班大門開啟之際，騎乘劉慶杉的機車衝進康建，再持槍朝賴彥予、會計主任張嘉綺以及賴敏男頭部射擊，造成賴彥予、張嘉綺當場慘死，其中賴敏男重傷昏迷住院。

李鴻淵逃亡20小時後，於台中市北區中清路一家養生館遭逮，當日晚間被移送南投地檢署複訊，南投地檢署複訊結束後，向法院聲請羈押禁見。南投地院認為李男涉犯殺人、殺人未遂、私行拘禁等罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，裁准羈押禁見。