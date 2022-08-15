　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」，活人被「屠宰」更多酷刑影像曝光。（翻自Tiktok+微博）

▲柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」，活人被「屠宰」更多酷刑影像曝光。（翻自Tiktok+微博）

圖文／鏡週刊

近期有不少台人赴柬埔寨淘金，卻頻傳落入詐騙集團陷阱，更淪為「豬仔」被虐待。不過現在網路上，還是有不少鼓吹到柬埔寨工作的宣傳影像，但就有不少人士與外國媒體呼籲，其實這些都是包著糖衣的宣傳，目的就是要讓人上鉤，讓人淪為豬仔，進入園區後慘遭「屠宰」虐待。

目前在TikTok、推特等網路平台上，仍陸續出現鼓吹民眾前往柬埔寨「享樂」的影片，但內容多為上夜店狂歡，還有一堆酒店妹排排站的影片，更直呼來到柬埔寨西港就是「天堂」，盡是許多紙醉金迷的畫面。不過新加坡《南華早報》先前就曾報導指出，這些在西港的黑道集團，往往包裹著糖衣，引誘涉世未深、想發大財的年輕人來做「正當工作」，但實際上就是逼迫這些人來當詐騙車手。

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」 

報導也指出，雖然西港園區也被柬埔寨在地人稱為「Chinatown」，也就是俗稱的「唐人街」或「中國城」，但這裡的實際狀況，卻跟其他國家的中國城相當不一樣。《南華早報》記者就指出，西港的「中國城」在白天看起來很平靜，但戒備森嚴，可說是與世隔絕，還可以看到不少公寓窗戶都加裝鐵窗。當地人還勸採訪團盡量不要靠近該區，就算進入該區拍攝，也不要下車。

▼少女被騙入園區慘遭電擊、男子直接被搥爛手指，以及黑幫集團常用的「酷刑」是電擊。（翻自微博）

少女被騙入園區慘遭電擊。（翻自微博）
 
男子直接被搥爛手指。（翻自微博）
 
 
黑幫集團目前最常用的「酷刑」就是電擊。（翻自微博）
 

另一方面，中國微博網友今日也整理出，更多關於在柬埔寨或緬甸的黑幫份子，如何把無辜民眾當豬仔，甚至無情電擊虐待的一連串影片。影片可見，皮鞭抽打、鐵棍伺候已經是稀鬆平常之事，現在黑幫集團最常用的手段，是直接電擊，只要受害人稍有反抗，或者集團企圖進一步威脅，就殘忍地直接對受害人實施電擊。另外還有受害人，則是直接被用鐵鎚敲爛手指。【看影片由此進，請斟酌觀賞】

就有網友指出：「天上不會掉餡餅，有些當不能上。」、「故意拍成影片，其實是想要求贖金。」、「以為出國是淘金路，結果踏上黃泉路。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導
柬埔寨詐騙為何愛挑台灣人當「豬仔」？原因曝光　跟「中國人騙中國人」有關
活摘器官「KK園區」中國主嫌就是他！在泰國落網　背景真的不單純
網友邀約遊泰國　他見「專車延遲」驚醒徹夜逃出

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更
新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

狼醫性侵多人！藥物控制女病患　無預警「獄中自盡」疑死因不單純

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

狼醫性侵多人！藥物控制女病患　無預警「獄中自盡」疑死因不單純

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

古天樂被傳因「票房太慘」淚灑戲院！　親現身還原現場澄清

奎丁揭捨棄直播主高薪原因　挨酸「在賣的」怒回擊：我問心無愧

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

網友私訊想當演員！GINO：要確定餒　揭「1天拍22小時」行程操爆

內心喊話「一場要比一場好」　陳柏豪勇奪首場先發勝

黃子鵬首位本土10勝！火熱的成晉4安險出千　桃猿對獅7連勝

體表會隔1年復辦　動力火車、玖壹壹領29體育團隊登場

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

任天堂總部火災　未上市遊戲母片傳燒毀

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

輝瑞執行長、美國國防部長確診

更多熱門

相關新聞

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

台人遭詐騙至柬埔寨議題引發外界關注，航警局更是派員到桃園機場櫃檯舉牌宣導，呼籲民眾海外打工陷阱多，對此，台北市長柯文哲15日批評，政府稱國內經濟欣欣向榮，但請蔡英文正視人民生活困境，「如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

關鍵字：

鏡週刊東南亞要聞柬埔寨西哈努克港西港

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面