台北神童又來！柯文哲估9月上旬爆疫情洪峰　推「第4劑催種計畫」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎變異株BA.4、BA.5恐侵台，台北市長柯文哲15日召開疫苗催種記者會，並預估9月初每日確診數可能超過3萬例，呼籲65歲以上長者接種疫苗，並規定醫事單位、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等機關，自9月1日要檢查有無打4劑疫苗，若低於90％就要公布機關名字。

柯文哲15日下午召開新冠肺炎疫苗第4劑催種記者會，柯文哲表示，台北市疫苗接種計畫會隨時監看國際情勢，日本、南韓、越南等亞洲周邊國家，因BA.4、BA.5變種病毒而確診數上升，很多公衛學家開始擔心，台灣於9月初的每日確診數超過3萬例。

柯文哲指出，疫苗太早打沒有用，或許隔了超過半年、一年會使抗體數字下降，既然他們預估「敵軍」會在9月上旬出現，那現在起要加強第4劑疫苗，並規定醫事機關、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等單位，9月1日要檢查有無接種第4劑疫苗，倘若第4劑疫苗接種率低於90％，則要公布該機關名稱。

柯文哲強調，面對疫情就像是打橄欖球，準備要撞擊時得擺出姿勢，從公衛學上可預估，9月上旬會出現疫情洪峰，所以在8月呼籲市民「該打就打」，機關能透過造冊則造冊，並將疫苗覆蓋率低於90％列為評鑑項目，「我們很久沒開防疫記者會，今天特別召開就是為了讓大家知道『該打疫苗了』。」

台北市衛生局副局長陳正誠提及，北市針對65歲以上長者訂出「催種計畫」，上週已有與民政局合作，寄出第一波催種名單，後續還會再寄第二波、第三波；而北市疫苗預約平台從每週二、三的上午9時至下午5時開放預約，特別延長為每週二、三、四、五的上午9時至晚間9時都可上網預約。

陳正誠補充道，醫院也會開放「特別門診」提供民眾到場掛號施打，且聯合醫院跟院外門診部也有固定疫苗開診時段，歡迎民眾上衛生局網頁、收到催種通知單的民眾預約；另北市府再推「到宅服務」、「機構接種」，以及「區公所揪團」方案，若10人以上就可到聯醫院外門診部接種疫苗。