　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北神童又來！柯文哲估9月上旬爆疫情洪峰　推「第4劑催種計畫」

▲▼台北市長柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎變異株BA.4、BA.5恐侵台，台北市長柯文哲15日召開疫苗催種記者會，並預估9月初每日確診數可能超過3萬例，呼籲65歲以上長者接種疫苗，並規定醫事單位、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等機關，自9月1日要檢查有無打4劑疫苗，若低於90％就要公布機關名字。

柯文哲15日下午召開新冠肺炎疫苗第4劑催種記者會，柯文哲表示，台北市疫苗接種計畫會隨時監看國際情勢，日本、南韓、越南等亞洲周邊國家，因BA.4、BA.5變種病毒而確診數上升，很多公衛學家開始擔心，台灣於9月初的每日確診數超過3萬例。

柯文哲指出，疫苗太早打沒有用，或許隔了超過半年、一年會使抗體數字下降，既然他們預估「敵軍」會在9月上旬出現，那現在起要加強第4劑疫苗，並規定醫事機關、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等單位，9月1日要檢查有無接種第4劑疫苗，倘若第4劑疫苗接種率低於90％，則要公布該機關名稱。

柯文哲強調，面對疫情就像是打橄欖球，準備要撞擊時得擺出姿勢，從公衛學上可預估，9月上旬會出現疫情洪峰，所以在8月呼籲市民「該打就打」，機關能透過造冊則造冊，並將疫苗覆蓋率低於90％列為評鑑項目，「我們很久沒開防疫記者會，今天特別召開就是為了讓大家知道『該打疫苗了』。」

台北市衛生局副局長陳正誠提及，北市針對65歲以上長者訂出「催種計畫」，上週已有與民政局合作，寄出第一波催種名單，後續還會再寄第二波、第三波；而北市疫苗預約平台從每週二、三的上午9時至下午5時開放預約，特別延長為每週二、三、四、五的上午9時至晚間9時都可上網預約。

陳正誠補充道，醫院也會開放「特別門診」提供民眾到場掛號施打，且聯合醫院跟院外門診部也有固定疫苗開診時段，歡迎民眾上衛生局網頁、收到催種通知單的民眾預約；另北市府再推「到宅服務」、「機構接種」，以及「區公所揪團」方案，若10人以上就可到聯醫院外門診部接種疫苗。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

Nissan「泰坦皮卡」新年式售價小幅調漲！SV車型開放選配午夜套件

快艇連兩年無緣聖誕大戰　洛城聖誕節主場空蕩蕩

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

她爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

快訊／遭爆料「幫林智堅寫論文」！　助理發聲了

快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地行政部門會面

快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

南投議長國小畢變碩士　林靜儀：意外

快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

訪台成員曝光！5美參眾議員抵台

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

黃國昌參戰！貼3論文「陳明通看不到我車尾燈」　留言區見崩潰現場

更多熱門

相關新聞

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

針對台南市議會民進黨團發防疫津貼，國民黨團指出，從去年疫情失控至今，一直要求黃偉哲市長發放市民現金救急被拒，市長參選人謝龍介提老人健保全免未果，若真憂心市民為疫情為通膨所苦，請黃偉哲市長回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。

為器捐案動怒！柯嗆陳：別再搞假案

為器捐案動怒！柯嗆陳：別再搞假案

台東+121　每週加開1場夜間兒童接種場

台東+121　每週加開1場夜間兒童接種場

獨／柯挖角藍營　她任民眾黨發言人

獨／柯挖角藍營　她任民眾黨發言人

快篩實名制第四輪首賣9449份！指揮中心籲快準備

快篩實名制第四輪首賣9449份！指揮中心籲快準備

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲疫苗防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面