雙城論壇13年打造兩岸城市交流範本　MOU分享經驗深化各領域合作

▲2021雙城論壇上海主會場。（圖／記者趙禕攝）

記者魏有德／台北報導

台北－上海城市論壇（雙城論壇）今（2022）年由台北市主辦，以「韌性、永續、人文」為主題，雙方副市長將就「節能減碳、淨零排放」為題進行主題演說。回顧論壇舉辦13年，包含本屆將簽下的3項合作備忘錄（MOU），雙方共簽下42項備忘錄，範圍包括資源回收、體育交流、城市治理及基礎建設等多項議題。

▲時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的雙城論壇開幕式。（圖／台北市政府提供）

雙城論壇的舉行最早可追溯到2000年5月時舉行的城市論壇，台北市及上海市由副市長互訪的模式，替雙城論壇打下基礎。直至2008年6月，時任台北市長郝龍斌率團訪問上海，邀請時任上海市長韓正（現為大陸國務院副總理）來台訪問。

2010年在台北市舉辦的首屆雙城論壇，韓正成為大陸首位訪問台灣的直轄市市長，他親自率團來訪並推銷世博會，台北市也應邀在世博會設立專館，替兩岸城市交流合作寫下新頁，官方主導下的城市民間交流也成為雙城論壇的最大特色。

▲台北市大數據中心借鑒上海市浦東新區大數據中心。（圖／北市府提供）

首屆雙城論壇共簽下文化、旅遊、環保及內湖科技園與張江高科技園區等4項交流合作備忘錄。柯文哲上任台北市長後，提出「兩岸一家親」的理念，雙城論壇也持續由兩市輪流舉辦，直至2021年止，12屆雙城論壇共簽署39項交流合作備忘錄，從市、區的建設，乃至於鄰里間的深度交流全覆蓋。

兩座城市在雙城論壇的基礎下，不僅市長互訪，城市建設也相互取經。其中，上海市「12345」市民熱線及「垃圾分類」政策借鏡台北市的經驗；台北市建立的「大數據中心」也從上海市浦東新區「大數據中心」獲得啟發。

▲上海市參考台北市垃圾分類的經驗推動資源回收政策。（圖／CFP）

最近幾年，雙城論壇聚焦綠色低碳及環保生活，尤其在疫情下，最貼近兩岸民眾的醫療相關配套及政策交流，成為雙城論壇的另一個看點。本屆論壇以「韌性、永續、人文」為主題，從節能減碳的實作分享交換兩市經驗，近一步帶動及深化兩市各領域的交流合作。