　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

模範護士經營長照失火釀7死　賠償緩刑再爆住民嗆食窒息身亡

▲▼新店樂活老心照顧中心負責人井寶琳。（圖／資料照）

▲新店「莊敬」老人長期照顧中心負責人井寶琳（中）。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營長照中心的婦人井寶琳，2016年因所屬「樂活」長照中心電線短路引發大火，釀成年邁住民7死27傷慘劇，井婦賠償眾人達成和解，被依業務過失致死罪判刑1年10月、緩刑2年定讞，不料井婦另外經營的「莊敬」長照中心，去年竟發生老婦嗆食窒息、卻沒及時察覺以致身亡的意外，台北地檢署依過失致死罪嫌起訴井婦與負責照顧的外籍看護。

本案發生於井寶琳（58歲）在新北市新店區經營的「莊敬」老人長期照顧中心，被女兒送來住進「莊敬」長照中心的葛姓老婦，去年（2022年）4月10日上午吃飯時，因有食物被吸入氣管與肺部，進而阻塞呼吸道，出現無法順利吞嚥進食、且精神狀況明顯不佳等異狀。

受僱照料葛婦的外籍看護疏未注意，而做過大醫院護理長、平時一起照料年長住民，處理餵食、清潔等工作的井婦，也沒警覺葛婦可能被食物噎住或嗆到，當下沒做任何檢查，直到隔天（11日）上午11點多，驚見葛婦四肢發紺（因缺氧而發紫），且持續精神狀況不佳又伴隨發燒，這時才緊急送醫，但葛婦因窒息與呼吸衰竭，當天下午4點多不治。

井寶琳與外籍看護均否認有過失，檢方查明長照中心護理記錄單顯示，葛婦送醫前1天就有身體不適等異狀，解剖鑑定也確認葛婦因呼吸道遭異物阻塞而窒息身亡，據此認定井婦和看護均有過失，依過失致死罪嫌起訴2人。

本案並非井寶琳的長照中心第1件死亡意外，她在新店區經營的「樂活」老人長期照顧中心，2016年7月6日上午7點多，因壁扇電線短路起火、迅速延燒，釀成年長住民7死27傷慘劇，她賠償所有被害人與家屬達成和解，2017年被依業務過失致死罪判刑1年10月、緩刑2年定讞，新北市府與衛生福利部也因該案被監察院糾正。

井寶琳其實來頭不小，早在1996年就曾獲得台灣省、台北縣、耕莘醫院的「模範護士」，在耕莘醫院準備設置全台第一間「護理之家」時，井寶琳就以護理長的身份被派往挪威考察老人福利機構，之後便和丈夫石兆瑄經營新北市新莊區私立莊敬老人養護中心。

井寶琳同時也是知名水墨國畫大師井松嶺的么女，井松嶺在2012年病逝後，時任台中市長的胡志強還曾擔任井松嶺的葬禮主祭官，並且覆蓋台中市市旗以感念他對藝文界的貢獻。

▼當年樂活安養院火警釀成7死27傷慘劇，內部燒得一片焦黑。（圖／資料照）

▲▼新店樂活安養院火警釀六死內部燒焦。（圖／資料照）

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

疫情降溫酒駕攀升　汐止2天查獲8件酒駕警將大執法取締

酒友家喝醉！8旬淫翁見22歲嫩妹房客秒興奮　衝進房硬來下場慘了

李鴻淵拜太子爺畫面曝！雙手持香虔誠鞠躬　隔天連殺5人釀4死

隨機攻擊陌生人！女師遭狂毆+設計師被吐口水　刺青男被收押

狠撈144萬！中山大學員工鑽漏洞　偷走1400多張生日禮券9折賣

模範護士經營長照失火釀7死　賠償緩刑再爆住民嗆食窒息身亡

女移工無師自通成熱門醫師　牙齒矯正萬元搞定...還可順便隆鼻

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

疫情降溫酒駕攀升　汐止2天查獲8件酒駕警將大執法取締

酒友家喝醉！8旬淫翁見22歲嫩妹房客秒興奮　衝進房硬來下場慘了

李鴻淵拜太子爺畫面曝！雙手持香虔誠鞠躬　隔天連殺5人釀4死

隨機攻擊陌生人！女師遭狂毆+設計師被吐口水　刺青男被收押

狠撈144萬！中山大學員工鑽漏洞　偷走1400多張生日禮券9折賣

模範護士經營長照失火釀7死　賠償緩刑再爆住民嗆食窒息身亡

女移工無師自通成熱門醫師　牙齒矯正萬元搞定...還可順便隆鼻

海關物聯網監控案向總統陳情、案子繞一圈又回到原點　拖車業氣到不行

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

社會熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

桃園1家8口花蓮戲水　爸救2愛女溺斃

林百里妻遭詐5000萬　竟是好姐妹布局釣魚

雲林婦採竹筍失聯3天！神明到場駐駕…找到了

基隆廟口夜市濺血　男奪剪刀猛刺攤商

獨／李鴻淵殺人前拜太子爺　廟祝曝驚人內幕

騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警現況曝

6輛砂石車違停西濱匝道口路肩　苦吞42萬罰鍰

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

賴敏男傷況曝！度過「關鍵7天」眼睛能動了

更多熱門

相關新聞

撞死空軍上士70分鐘後投案　酒店經紀被訴

撞死空軍上士70分鐘後投案　酒店經紀被訴

呂姓酒店經紀3月間開著3百多萬的GLE賓士休旅車，在台北市松江路、錦州街口，闖紅燈撞死休假中的空軍上士，呂男肇事後把車停在附近巷口，走了一小段路就跳上計程車逃離，70分鐘後才由朋友陪同到派出所說明，台北地檢署偵查後，依過失致死、肇事逃逸等罪起訴呂男。

捷運閘門壓死女工　同居人判刑定讞

捷運閘門壓死女工　同居人判刑定讞

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

澳封控區狗窒息亡！他2小時找嘸救援

澳封控區狗窒息亡！他2小時找嘸救援

女童「坐機車上等」遭撞死！她賠78萬免囚

女童「坐機車上等」遭撞死！她賠78萬免囚

關鍵字：

長照中心窒息過失致死發紺

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面