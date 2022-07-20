模範護士經營長照失火釀7死　賠償緩刑再爆住民嗆食窒息身亡

▲新店「莊敬」老人長期照顧中心負責人井寶琳（中）。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營長照中心的婦人井寶琳，2016年因所屬「樂活」長照中心電線短路引發大火，釀成年邁住民7死27傷慘劇，井婦賠償眾人達成和解，被依業務過失致死罪判刑1年10月、緩刑2年定讞，不料井婦另外經營的「莊敬」長照中心，去年竟發生老婦嗆食窒息、卻沒及時察覺以致身亡的意外，台北地檢署依過失致死罪嫌起訴井婦與負責照顧的外籍看護。

本案發生於井寶琳（58歲）在新北市新店區經營的「莊敬」老人長期照顧中心，被女兒送來住進「莊敬」長照中心的葛姓老婦，去年（2022年）4月10日上午吃飯時，因有食物被吸入氣管與肺部，進而阻塞呼吸道，出現無法順利吞嚥進食、且精神狀況明顯不佳等異狀。

受僱照料葛婦的外籍看護疏未注意，而做過大醫院護理長、平時一起照料年長住民，處理餵食、清潔等工作的井婦，也沒警覺葛婦可能被食物噎住或嗆到，當下沒做任何檢查，直到隔天（11日）上午11點多，驚見葛婦四肢發紺（因缺氧而發紫），且持續精神狀況不佳又伴隨發燒，這時才緊急送醫，但葛婦因窒息與呼吸衰竭，當天下午4點多不治。

井寶琳與外籍看護均否認有過失，檢方查明長照中心護理記錄單顯示，葛婦送醫前1天就有身體不適等異狀，解剖鑑定也確認葛婦因呼吸道遭異物阻塞而窒息身亡，據此認定井婦和看護均有過失，依過失致死罪嫌起訴2人。

本案並非井寶琳的長照中心第1件死亡意外，她在新店區經營的「樂活」老人長期照顧中心，2016年7月6日上午7點多，因壁扇電線短路起火、迅速延燒，釀成年長住民7死27傷慘劇，她賠償所有被害人與家屬達成和解，2017年被依業務過失致死罪判刑1年10月、緩刑2年定讞，新北市府與衛生福利部也因該案被監察院糾正。

井寶琳其實來頭不小，早在1996年就曾獲得台灣省、台北縣、耕莘醫院的「模範護士」，在耕莘醫院準備設置全台第一間「護理之家」時，井寶琳就以護理長的身份被派往挪威考察老人福利機構，之後便和丈夫石兆瑄經營新北市新莊區私立莊敬老人養護中心。

井寶琳同時也是知名水墨國畫大師井松嶺的么女，井松嶺在2012年病逝後，時任台中市長的胡志強還曾擔任井松嶺的葬禮主祭官，並且覆蓋台中市市旗以感念他對藝文界的貢獻。

▼當年樂活安養院火警釀成7死27傷慘劇，內部燒得一片焦黑。（圖／資料照）