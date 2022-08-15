醫估9月「48萬人長新冠＋BA.5爆發」！羅一鈞揭2原因：不會醫療排擠

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

根據8/6發表於《刺胳針》的荷蘭研究發現，有1/8確診的成年人會出現長新冠症狀，若以指揮中心統計換算，估計有40～50萬人將承受長新冠之苦，9月若又面臨BA.5威脅，恐造成醫療量能壓力？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞樂觀分析2原因，「估計起來不會對醫療量能產生壓力或排擠效應。」

在今（15）日記者會中，有媒體詢問，「北醫胸腔內科主治醫師周百謙說9月是長新冠爆發期，有40～50萬人承受長新冠之苦，又面臨BA.5威脅，會造成醫療量能壓力？」羅一鈞則說，目前國際上（長新冠）是以1/8做為估計值，事實上這是針對前年、去年感染新冠的病人在荷蘭所做的追蹤研究，該時期病毒株都不是Omicron，而是Alpha或Delta，Omicron發生長新冠的比例低於兩者。

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另外，羅一鈞也解釋，長新冠並非像MIS-C一樣，週數到了突然爆發，周醫師的意思應該是以6月為這波本土疫情高峰點，估計長新冠就醫高峰可能落在9月，但目前對長新冠觀察都以門診就醫為主，很多症狀比較輕微，都不需要長期在門診追蹤甚至住院，「我想跟染疫到醫院就醫的需求不太一樣」，加上目前可透過視訊就診，因此應不會對醫療量能產生壓力或排擠效應。

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