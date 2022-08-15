「我非常有自信論文沒什麼問題」　蔡壁如還原寫作經過

▲民眾黨立委蔡壁如秀出碩士論文。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如被揪出德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，其中一部分幾乎與台北市議員簡舒培一篇臉書文一樣。對此，蔡壁如15日上午表示這不是個問題，台北市議員的臉書都是她研究對象，其臉書都是公開的，應該都可以取用，且自己也有製表，並給予議員一個代號。蔡壁如強調，「我的論文，我非常有自信沒有什麼問題」，但這也非自己說了算，專業的問題交給專業判斷。

民進黨前桃園市議員王浩宇指控蔡壁如德明科大資管所碩士論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」中，有許多內容複製貼上，且其中一部分與簡舒培2018年一篇講幼教的臉書貼文十分相似。

對此，蔡壁如15日回應，她的論文題目是探討所有台北市民意代表，所以議員的臉書都是她研究對象；關心幼教議題那篇，簡舒培也是從新聞抄過來，而那篇文章關注度很高，因此她就把它寫下來，其實下面還有很多其他人的臉書文。

對於簡舒培說沒有把她的名字放在出處，蔡壁如說，因為民代社群臉書是公開的，所以應該是每個人都可以去取用，她自己有製表呈現議員關心哪些議題。

蔡壁如也說，這不會是問題，議員是她的研究對象，但不會寫上名字，而是給每個人一個代號，所以基本上沒有問題，若有問題就交給專業去討論。

至於有人質疑引用太多一事，蔡壁如回應，後來有人傳教授鄭自隆的回答，對方稱沒有問題，只要有註明出處；鄭自隆那篇2001年文章是在講政府社群網站的設立目的跟要傳達的事情，「我只用跟這篇paper延伸」，自己找資料、去延伸出民代的社群網站結果，所以應該OK的。

此外，蔡壁如也還原論文寫作經過；她指出，論文她已經研究兩三年，到北市府後發現北市議員水準非常高、問政犀利，所以認為臉書是民代對外溝通、問政的地方，於是論文遂探討民代貼文的關注度跟擴散力；但老師建議要不要觀察到年底選舉完後，再來看兩邊關注的不同程度，所以自己延了一年畢業，蒐集了2017年12月25日到2018年12月24日北市議員關心的議題。

蔡壁如說，民代臉書是公開的，沒有簡舒培講的抄襲，針對抄襲爭議，她已經寫給系主任跟指導教授，說學校該怎麼做就怎麼做。

蔡壁如強調，「我的論文，我非常有自信沒有什麼問題」，但也不是自己說了算，專業的問題交給專業判斷。

▼蔡壁如在論文引用議員臉書，並給予代號。（圖／記者蘇晏男翻攝）