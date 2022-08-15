「論文涉抄襲就請辭＋退選」　簡舒培點名柯文哲：敢這樣要求蔡壁如嗎？

記者皮心瑀／台北報導

論文爭議在政壇發酵，現在連民眾黨立委蔡壁如都被爆料涉嫌抄襲。對於自家人學歷被質疑，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲15日在議會上槓上民進黨台北市議員簡舒培，甚至反問對方「知道論文怎麼寫嗎？」對此，簡舒培也反嗆，「如果我的論文發生和蔡壁如一樣抄襲情事，我立即請辭議員，並且退選年底議員選舉。」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

前桃園市議員王浩宇爆料，蔡壁如於德明財經科技大學資管碩士論文，有許多內容複製貼上，甚至有一段與簡舒培2018年臉書貼文相似。目前校方已啟動相關審理事宜，並強調對於檢舉絕對秉持公正客觀態度。

柯文哲15日上午赴台北市議會專案報告。簡舒培質詢時說，柯文哲先前對林智堅論文案稱「Ugly（醜陋）」、「袂看口（不能看）」，還稱林智堅不是個案，還有一狗票的人有論文抄襲問題，如今蔡壁如也被指控抄襲。

對此，柯文哲回應，這個可以送大學的學術倫理委員會討論，「你有念過碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」並稱前新竹市長林智堅不敢去學術倫理委員會，但蔡壁如一定敢去。

簡舒培表示，柯文哲的回答是在轉移焦點，自己是去年完成碩士論文，取得台灣大學政治學系在職專班碩士學位，有寫過論文，而且有100%的信心我論文是高品質論文，如果有抄襲情事，會立即請辭議員，並且退選年底議員選舉，「柯文哲、民眾黨敢不敢要求抄襲簡舒培臉書的蔡壁如立即辭去立法委員呢？」

對於爭議，蔡壁如15日上午發聲明回應，「我已寫mail給系主任及指導教授，送審查、會親自出席審議會說明，也會尊重學校判定結果」。