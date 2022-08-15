18禁論壇放前任火辣裸片加註「台灣欠X女孩」　單親爸免囚代價曝

▲北市賴姓男子與女友分手後，竟將交往時前女友裸露身體影片PO上18禁論壇並加註『台灣欠X女孩』。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市育有1子的27歲賴姓單親爸，與女友小欣（化名）分手後心有不甘，竟將小欣於交往期間所拍攝的2部全裸影片PO上18禁論壇，並加註「台灣欠X女孩」，全案經小欣友人上論壇發現，因此曝光。士林地院審結，依犯散布竊錄身體隱私部位內容罪，處賴男3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

判決指出，賴男在2021年9月初某時，在新北市住家以電腦上網連線到「5278論壇」公開網站，以暱稱「forXXX」名義，將與前女友小欣交往期間所拍攝的2部脫光光的性愛影片PO上該論壇，供不特定多數人瀏覽觀看，直到同年9月25日，小欣經友人告知後上網觀看，憤而報警提告。

法官審酌賴男明知網路散播效深且廣，竟未經小欣同意而拍攝其身體隱私影像，更上傳到網路供人觀覽，甚至加註貶低小欣社會評價文字，嚴重侵害小欣個人隱私及名譽，對小欣身心造成嚴重傷害，惟念犯後已坦認犯行，但迄今尚未達成和解並賠償，或取得諒解，依依犯散布竊錄身體隱私部位內容罪，處賴男3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

由於2部影片均已刪除，且以電腦上傳到網路部分也下架，已無竊錄內容附著物，無須做沒收諭知。