對女大生吻胸舔私處！狼教授「進不去」DIY　賠百萬換緩刑

▲新竹一名大學教授3度猥褻女工讀生，還試圖性侵卻因「進不去」作罷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名女大生擔任學校教授的工讀生，遭到教授上下其手，連續3天被猥褻得逞，第4天還試圖性侵，但因「進不去」才作罷。新竹地院認為教授已賠償學生100萬，也獲得對方諒解，受監督、照護之人利用權勢、機會猥褻以及性交共4罪，合併有期徒刑1年，緩刑3年，判決確定的2年內，須接受法治教育課程12場次。

判決指出，這名教授於去年1月到6月間，任職於大學某系之教師兼行政主管，23歲少女小花（化名）為該系學生，除了有選修教授的課程外，也擔任該科系的全職工讀生，其工作均由教授指示並受到監督。

然而，教授卻利用自己的權勢，趁在辦公室與小花獨處的時候，分別在6月21、22日，將小花抱到自己腿上，對其舌吻，再拉起小花的衣服親吻胸部；23日除了上述行為，還脫下小花褲子，親吻其下體得逞；25日更是得寸進尺，先用手指插入小花下體，更試圖用生殖器插入，但未成功，最後只好DIY並射在小花的肚子上，最後小花不再隱忍，決定報警處理。

小花證稱，第三次的時候，教授親私密處時大約10分鐘以上，還問她「有沒有高潮」，後來教授把自己的褲子脫掉問她「可以插進去嗎？我不會射在裡面」，小花都拒絕搖頭，教授才作罷。

至於第四次，小花雖然同樣拒絕性侵，教授仍執意嘗試用生殖器插入，不過換了5種姿勢，卻都插不進去，過程中教授還一度困惑坦承「他不會」，要小花教他，遭到拒絕後，最後教授只好自己來，再射到小花肚子上，

而教授始終供稱，自己從來沒有使用暴力、脅迫等違反她意願的方法，小花也都沒有拒絕，過程中也沒有做出讓自己覺得她有搖頭、閃躲、推手、推擠的動作，「我覺得她沒有刻意的閃，因為我很容易就親到。」

法官認定，小花應是基於「服從支配」關係而選擇隱忍屈從，僅能論以利用權勢、機會猥褻罪，考量教授坦承犯行，賠償小花100萬元後獲得諒解，最終依受監督、照護之人利用權勢、機會猥褻共3罪，各處3月；受監督、照護之人利用權勢、機會性侵罪，處6月，合併執行1年，得易科罰金，宣告緩刑3年，期間付保護管束，並於判決確定之日起2年內，接受12場法治教育課程，全案仍可上訴。