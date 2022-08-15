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永續方舟館展現淨零碳排受肯定　花蓮獲綠色設計獎優選

▲花蓮打造「花蓮永續方舟館」參加「2022亞太永續行動博覽會」，備受大會評審肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

花蓮打造「花蓮永續方舟館」參加「2022亞太永續行動博覽會」，備受大會評審肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府於8月12日至14日參加「2022亞太永續行動博覽會」，打造「花蓮永續方舟館」，本次花蓮館設計充分表現花蓮山海意象及全面向的永續政策，備受大會評審肯定，並於14日接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表揚，獲頒「2022亞太永續行動綠色設計獎」優選殊榮。

「花蓮永續方舟館」的設計意象，是運用植物、石材、木頭等自然材料，以及花蓮在地業者海角工作室製作的手工竹燈球，佈置現場包含前景的海、中景的縱谷、景深的山，同時利用中景的兩座造型縱谷交錯，呈現出花東縱谷的特色，打造出具有花蓮山海意象的展示空間，象徵花蓮永續的發展，順應「取之於自然、回歸於大地」的精神。

▲花蓮打造「花蓮永續方舟館」參加「2022亞太永續行動博覽會」，備受大會評審肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

獲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表揚，頒「2022亞太永續行動綠色設計獎」優選殊榮。
花蓮縣長徐榛蔚表示，永續，就是花蓮的日常，期許能透過「花蓮永續方舟館」的設計，將花蓮實踐永續的真善美傳遞給大家。

▲花蓮打造「花蓮永續方舟館」參加「2022亞太永續行動博覽會」，備受大會評審肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

花蓮縣政府行政暨研考處處長吳昆儒表示，花蓮縣政府持續推動各項永續政策，本次場館的主視覺設計，是以大山的綠色系，大海的藍色系為設計主色，將花蓮的山海轉譯呈現，而巨大船首的比例設定，更象徵著花蓮永續方舟、即將啟航，前往蔚藍的未來，也期待這次能以更感官體驗的方式，吸引民眾的眼球，使大家瞭解花蓮推行的永續方針，創造屬於花蓮的「綠色奇蹟」。

▲花蓮打造「花蓮永續方舟館」參加「2022亞太永續行動博覽會」，備受大會評審肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

花蓮縣政府打造「永續方舟館」，使用「檳榔鞘葉」作為登船證，讓現場的民眾們進入場館即象徵登上永續的航班，由專業的導覽人員提供本場館三大展區「播種」、「耕耘」及「生生不息」的介紹，能夠使民眾深入其境，體驗縣府致力於優質教育、責任消費及生產、永續城鄉等成果，並與花蓮在地企業合作，於展場運用斜槓生活文化有限公司的「蘆葦吸管」，呼應推動限塑政策，以天然的植物蘆葦製作吸管，不僅在蘆葦的生長過程中可以吸收二氧化碳，重複使用後吸管還可以被大自然完全分解，能夠傳達「取之於自然，回歸於自然」的教育概念；另外也與中華紙漿股份有限公司合作展出，其推出以益利非塑食安用紙製成的「非塑紙杯」，於今年獲得2022國家精品獎，也是「花蓮永續方舟館」的一大亮點，產官合作環保減塑，一起為花蓮共好！

活動最後一日，造訪花蓮永續方舟，每位民眾透過掃描QR-code獲得檳榔鞘葉登船證，完成方舟內「播種、耕耘、生生不息」等三項體驗，並在登船證上簽名、宣示加入永續行動的行列，將會獲得以玉米梗、稻桿等農業廢棄物製作而成、不使用時可溶於土內的植物方塊小禮，與花蓮縣政府共同體現對於環境友善的循環與實踐！
 

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