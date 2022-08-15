林智堅助理確診「我不會退選」！鄉民喊太巧　秒想到1人：經典套路

▲楊玲宜今早宣布確診。（圖／楊玲宜 YANG, Ling-Yi）

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《才被爆料「幫林智堅寫論文」 助理宣布確診：一度被鎖喉！》媒體人錢怡君昨（14日）晚間爆料，林智堅真的沒抄襲，因為論文是他助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明今一大早更直言，綠營幕僚7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫，稍早楊玲宜宣布自己確診，消息曝光，鄉民們驚呼「根本神操作」。

楊玲宜稍早在臉書發文，今早站完路口，實在是無法放心，立馬趕回家進行第四次快篩，結果為兩條線，「是的，我今早確診了，雖然頭痛欲裂，一度被鎖喉，但我神智還算清醒，也請朋友們別擔心！」

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關於論文事件，她則回應，「過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪」。

底下留言掀起一陣討論，「人家媒體人都指名說你的是非，正常不是都會主動去提告捍衛自己的清白？怎麼會是反過來呀？那我中間選民就只能當作是真的啊」。底下也有網友留言，「期待妳的退選記者會」，楊玲宜則堅定回應「你放心，我參選到底」。

▲楊玲宜回應網友留言。（圖／翻攝自楊玲宜FB）

留言也釣出宅神朱學恒回應「你幫人家寫論文，外人提告甚麼啦，希望早日康復面對選舉和社會的指控啊」，韓粉農民林佳新也回應「人家直指妳代寫，還不提告捍衛清白」。

消息轉發到PTT上，鄉民們表示，「找理由不出面」、「真剛好，可以先躲兩個禮拜看風向」、「有點扯，就這麼剛好」、「趕快躲起來避避風頭」、「被禁言先避風頭，你知我知」、「技術性確診」、「7天不用面對媒體」。此舉動也讓不少人聯想到民進黨台北市長參選人陳時中，「阿中也是快篩出事就確診下台了」、「不就跟陳時中同一招嗎」、「沒創意，這招學時中的」。

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