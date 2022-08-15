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社會 社會焦點 保障人權

屏東原鄉6男11女被騙出國　警曝「海外求職詐騙手法」　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局至今(15)日受理轄內17件原鄉被騙出國案件，其中6男11人，被騙人數以三地門鄉最多，已會同刑事局、臺中市警方共同查獲1名蔡主嫌收押，另3件報請屏東地檢署偵辦中。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣警方今早表示，近來國人遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，引起政府與國人高度重視，縣警局分析詐騙集團透過網路社群平台、電信簡訊等媒介傳送標榜高薪、包吃包住、邊工作邊玩、免經驗免學歷、工作性質為網路社群打字PO文、傳訊息、客服人員。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

或安排同伴，以分享工作經驗或拍攝入住高級飯店、手拿大把鈔票、遊玩影像等假象，誆稱海外工作輕鬆有錢賺又可遊玩，還會請被害人邀集親朋好友一起參與，如有招募親友參加則會另給予紅利獎金與以人多彼此會有照應等理由，來降低被害人戒心與博取信任，再強調會負責被害人安全，並稱詐騙者本身已賺大把鈔票了，如果被害人猶豫考慮太久，就要把機會讓給別人等威脅利誘話術誘騙被害人出國求職。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣警局長劉印宮要求各分局運用臉書粉絲專頁分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，並由縣府傳播暨國際事務處於電視台(每小時一次)以跑馬燈推播宣導，同時要求各分局運用社區治安座談會議與派員每週至少3次至各村里辦公室(尤其先至原民部落)運用廣播器宣導，並於宗教活動、市集、車站等人潮較多場合派員到場宣講防詐宣導。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另於父親節前夕拍攝「別讓父親節成為天倫夢碎日」防詐短片，經「Global Anti Scam Org全球反詐騙組織」於臉書轉傳分享，縣警局刑警大隊臉書粉絲專頁自8月7日推播至今已破1萬觀賞人次，從7月底強化宣導10多天來，縣內已沒有原民朋友出境柬埔寨的紀錄。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

劉印宮說，縣長潘孟安因應行政院成立「打詐國家隊」，要求屏東縣政府團隊本於一體成立「打詐縣府隊」，全力運用各類管道推播防詐資訊，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息而欲出國求職時，要提高警覺，小心求證才不會人財兩失，也呼籲媒體朋友與鄉親們能時時關注屏東縣政府警察局各粉絲專頁官網並分享相關防詐資訊，共同守護你我財產安全，打造屏東縣為安居樂業幸福城市。

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