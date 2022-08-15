▲近來頻傳有台灣人被拐騙到柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣人被拐騙到柬埔寨淪為「豬仔」的事件頻傳。曾從事殯葬業的人氣暢銷作家「BigBrother大師兄」就在臉書透露，其實7年前也有朋友找他一起去柬埔寨，但當時礙於爸爸的身體狀況，並沒有選擇過去，原本有些埋怨，但後來發現去了柬埔寨的朋友至今都無消無息，讓他震驚「是爸爸救了我」。

大師兄在臉書粉絲專頁表示，小時候認識了一名「賣茶哥」，對方高中的時候跟著一名網友到福建種茶，不過沒有什麼收穫就回到台灣了。回台後一段時間，賣茶哥表示，當年介紹自己到福建種茶的朋友，問說要不要一起到柬埔寨種茶，1年可以賺到80萬，對方會抽10萬，福利感覺還不錯，想問他和另一名「爛賭哥」要不要一起去。

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大師兄表示，爛賭哥經常到博弈場遊玩，到處借錢度日，領了薪水也都不還，之後在電子廠工作，每天薪水一樣要被仲介抽成，因此聽了相當心動就同意了。但他因為爸爸的身體狀況不佳，連出去玩都有困難，無法像朋友一樣說走就走、去追求財富自由，因此只能拒絕那個提議，「我的失敗，一定是被爸爸綁住」。而賣茶哥因為是家中獨子，所以家人也不同意，最後只剩爛賭哥一個人離鄉背井去柬埔寨打拚。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／資料照）

大師兄回憶當年指出，其實有時候是不是人性貪婪或是智力不足導致這個結果，不太好說，「因為賣茶哥當年真的是去賣茶，賣茶感覺合情合理，然後那個也很大方地說，他是仲介，他有抽成。加上我們就是魯蛇，什麼都沒有了，在台灣我們這種的也找不到更多錢的工作，甚至像是爛賭哥就爛命一條，什麼都沒有了，只想著去拚一下」。

不過如今距離爛賭哥去柬埔寨已經7年，對方到現在都無消無息，再看到現在柬埔寨詐騙黑幕的案件一簍筐，大師兄感慨表示「我真的很感謝我老爸的生病，在那個時候救了我」。

不少網友看到後紛紛表示，「越貧窮的人越容易被騙，尤其疫情這幾年，很多商店關門，很多人失業，或許真的被錢和生活逼急了，想有機會出國做做能存一點錢的工作」、「可能真的很多都是走投無路的人才會被詐騙，一般有思考能力可以判斷的人應該都不會被騙，詐騙集團真的很可惡，很會利用人性弱點」、「希望藉由大師兄的分享讓更多迷途的人知道柬埔寨騙局，避免一去不復返」。